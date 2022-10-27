Названы пять симптомов, указывающие на опасную болезнь мозга

Профессор биохимии неврологии в Медицинском центре Джорджтаунского университета, доктор Джеймс Джордано рассказал ETNT о симптомах, которые могут говорить об опасных болезнях головного мозга.

По словам врача, первый из них — проблемы с памятью и речью. Они порой сигнализируют о прогрессирующей деменции, вызванной разными инфекционными заболеваниями, включая менингит и грибковые инфекции. Эти недуги могут привести к коме или даже смерти. Второй симптом — мигрень, которая не исчезает после приёма обезболивающего и смены рациона или сна. Ещё одним опасным сигналом является состояние, когда человек плохо понимает слова. Это говорит о нарушении когнитивных функций мозга.

"Инфекции головного мозга обычно вызывают кратковременные нарушения функций, включая когнитивные и двигательные способности, а также эмоциональные и поведенческие функции. Отсюда такие последствия", — пояснил профессор.

Если говорить о вирусных или бактериальных инфекциях, поражающих нервную систему, то они могут вызывать судороги. К этому симптому также могут прибавиться головная боль, лихорадка и спутанность сознания. Приступы же, связанные с заболеванием, возникают внезапно. Пятый тревожный сигнал — частая смена настроения, поведения, галлюцинации и депрессия. Джордано отметил, что при появлении таких симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу.