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10 марта, 08:30

10 фото, когда онлайн-магазины перебарщивали с упаковкой и выходило очень смешно

Онлайн-магазины не хотят, чтобы товары ломались в пути к заказчику, поэтому стараются упаковать их понадёжнее. Но некоторые так увлекаются, что остаётся только смеяться. Вот 10 таких примеров.

"Заказали перья в интернет-магазине. Прислали несколько коробок, в каждой по пёрышку", — surmakyl.

Фото © Reddit / surmakyl

Фото © Reddit / surmakyl

"Зачем так много упаковки для одной пачки фильтров?!" halfbean.

Фото © Reddit / halfbean

Фото © Reddit / halfbean

"Кажется, на складе у кого-то был плохой день", — cuoreesitante.

Фото © Reddit / cuoreesitante

Фото © Reddit / cuoreesitante

"А не многовато ли упаковки? Пришли с одного склада в один и тот же день", — MycologyNerd.

Фото © Reddit / MycologyNerd

Фото © Reddit / MycologyNerd

"Зачем нужно было ТАК запаковывать одну таблетку?!" Dana-Mite.

Фото © Reddit / Dana-Mite

Фото © Reddit / Dana-Mite

"Отлично" упаковали, спасибо", — quantumphenomenology.

Фото © Reddit / quantumphenomenology

Фото © Reddit / quantumphenomenology

"Вот в каком виде до меня доехало шесть картриджей для принтера", — AusJonny.

Фото © Reddit / AusJonny

Фото © Reddit / AusJonny

"Вот в каком виде наш магазин получил 700 одноразовых винтов. Каждый в индивидуальной упаковке и с пластиковыми протекторами резьбы", — ACES_II.

Фото © Reddit / ACES_II

Фото © Reddit / ACES_II

"Они положили одну маленькую наклейку в целую коробку!" MIrandaJennieJo.

Фото © Twitter / MIrandaJennieJo

Фото © Twitter / MIrandaJennieJo

"Две упаковки чая и десять метров пупырки", — MIrandaJennieJo.

Фото © Twitter / MIrandaJennieJo

Фото © Twitter / MIrandaJennieJo

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

Обложка ©

Reddit / cuoreesitante, surmakyl

Сергей Трофимов
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