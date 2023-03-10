10 фото, когда онлайн-магазины перебарщивали с упаковкой и выходило очень смешно

"Заказали перья в интернет-магазине. Прислали несколько коробок, в каждой по пёрышку", — surmakyl.

Фото © Reddit / surmakyl

"Зачем так много упаковки для одной пачки фильтров?!" — halfbean.

Фото © Reddit / halfbean

"Кажется, на складе у кого-то был плохой день", — cuoreesitante.

Фото © Reddit / cuoreesitante

"А не многовато ли упаковки? Пришли с одного склада в один и тот же день", — MycologyNerd.

Фото © Reddit / MycologyNerd

"Зачем нужно было ТАК запаковывать одну таблетку?!" — Dana-Mite.

Фото © Reddit / Dana-Mite

Фото © Reddit / quantumphenomenology

"Вот в каком виде до меня доехало шесть картриджей для принтера", — AusJonny.

Фото © Reddit / AusJonny

"Вот в каком виде наш магазин получил 700 одноразовых винтов. Каждый в индивидуальной упаковке и с пластиковыми протекторами резьбы", — ACES_II.

Фото © Reddit / ACES_II

"Они положили одну маленькую наклейку в целую коробку!" — MIrandaJennieJo.

Фото © Twitter / MIrandaJennieJo

"Две упаковки чая и десять метров пупырки", — MIrandaJennieJo.