10 фото, когда онлайн-магазины перебарщивали с упаковкой и выходило очень смешно
Онлайн-магазины не хотят, чтобы товары ломались в пути к заказчику, поэтому стараются упаковать их понадёжнее. Но некоторые так увлекаются, что остаётся только смеяться. Вот 10 таких примеров.
"Заказали перья в интернет-магазине. Прислали несколько коробок, в каждой по пёрышку", — surmakyl.
Фото © Reddit / surmakyl
"Зачем так много упаковки для одной пачки фильтров?!" — halfbean.
Фото © Reddit / halfbean
"Кажется, на складе у кого-то был плохой день", — cuoreesitante.
Фото © Reddit / cuoreesitante
"А не многовато ли упаковки? Пришли с одного склада в один и тот же день", — MycologyNerd.
Фото © Reddit / MycologyNerd
"Зачем нужно было ТАК запаковывать одну таблетку?!" — Dana-Mite.
Фото © Reddit / Dana-Mite
"Отлично" упаковали, спасибо", — quantumphenomenology.
Фото © Reddit / quantumphenomenology
"Вот в каком виде до меня доехало шесть картриджей для принтера", — AusJonny.
Фото © Reddit / AusJonny
"Вот в каком виде наш магазин получил 700 одноразовых винтов. Каждый в индивидуальной упаковке и с пластиковыми протекторами резьбы", — ACES_II.
Фото © Reddit / ACES_II
"Они положили одну маленькую наклейку в целую коробку!" — MIrandaJennieJo.
"Две упаковки чая и десять метров пупырки", — MIrandaJennieJo.
Reddit / cuoreesitante, surmakyl