Для этих знаков зодиака март 2023 года станет настоящим испытанием на прочность

Весна только начинает полноправно входить в своё царствование, а этим знакам зодиака звёзды уже сулят испытания и трудности. Представителям каких космических созвездий придётся в марте 2023 года куда сложнее остальных? Рассказывает астролог Галина Янко.

Знак зодиака Близнецы: прогноз на март 2023 года

Что в марте 2023-го ждать знаку зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Чтобы лишний раз не подвергать себя рискам, обладателям знака зодиака Близнецы в марте лучше находиться поближе к семье. Даже если кажется, что в настоящий момент представители воздушной стихии счастливы со своими друзьями. Общение в первом месяце весны будет складываться не самым лучшим образом. Многочисленные конфликты и скандалы могут выбить из привычного ритма людей, рождённых в знаке зодиака Близнецы.

Потому придётся искать компромиссы и избегать скандалы из-за обсуждения слишком острых тем. Астролог Галина Янко советует немного прийти в себя, замедлиться и передохнуть. Солнце в Рыбах говорит, что сейчас подходящее время для другого: отстраниться и поразмышлять. Близнецам лучше сообщать окружающим о своих намерениях, чтобы избежать обид.

Гороскоп на март для знака зодиака Весы

Знак зодиака Весы и прогноз на март. Фото © Shutterstock

Обладателям знака зодиака Весы может показаться, что они скованы обстоятельствами. Но не стоит торопиться и пытаться выбраться из них как можно быстрее. Даже если появилось воодушевление и желание действовать, не спешите. Да, разговоры могут стать мотивацией, но стоит думать наперёд. По словам астролога, в марте будет много трудностей на пути, важно тщательно обдумывать каждый свой шаг. Для носителей знака зодиака Весы важно, чтобы в этот период был запасной вариант. Так что мосты сжигать рано.

Но, если тяга к переменам сильная, представителям воздушной стихии следует идти к цели медленно. К тому же соединение Луны и Меркурия может принести новости, которые дадут надежду. Возможно, что-то хорошее. Но всё равно перемен в марте 2023-го особых свершать не стоит, потерпите до лучших времён.

Прогноз на март 2023-го для знака зодиака Стрелец

Гороскоп для знака зодиака Стрелец на март 2023-го. Фото © Shutterstock

Что март 2023 года принесёт обладателям знака зодиака Стрелец? Череду неудач, уверена астролог Галина Янко, о чём рассказала "Вечерней Москве". Но беды не должны никак отразиться на боевом настроении людей огненной стихии. Стоит помнить, что, когда одна дверь закрывается и лишает потенциальных возможностей, обязательно откроется другая. Она и подарит долгожданный шанс, но только под конец первого месяца весны.