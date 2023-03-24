Оказывается, сериал Pokemon показывали по ТВ всё это время, и последний эпизод вышел только сейчас

В эфире японского телеканала TV Tokyo показали заключительную серию одного из самых популярных аниме-сериалов Pokemon ("Покемон"). За историей об Эше Кетчуме из Алабастии и его друге-покемоне Пикачу зрители следили в течение долгих 26 лет. 25 сезонов и 1234 серии позади, но долго скучать фанатам не придётся — вскоре на телеэкраны выйдет сериал Pokemon Horizons ("Покемон горизонты"), в котором будут новые персонажи и новые покемоны.

А премьера самой первой серии — "Покемон! Я выбираю тебя!" — была показана 1 апреля 1997 года на том же телеканале TV Tokyo. Действие происходит в вымышленной вселенной, где живут обладающие сверхъестественными способностями существа — покемоны (или карманные монстры). Люди собирают и тренируют своих покемонов для сражений с чужими карманными монстрами. Бои проходят до момента, пока один из покемонов не падает без сознания или его тренер не сдаётся (до смерти схватки не происходят никогда). Главный герой — тренер покемонов Эш Кетчум — путешествует по миру, чтобы стать Мастером Покемонов — самым лучшим из тренеров всех времён.