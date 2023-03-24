У Семенович украли купальники во время отдыха на Мальдивах

Российская эстрадная певица Анна Семенович пожаловалась на фетишистов, которые украли у неё эксклюзивные купальники во время отдыха на Мальдивах. Об этом бывшая солистка группы "Блестящие" рассказала своим поклонникам в соцсетях.

Певица написала, что обнаружила пропажу спустя время, потому что по возвращении в Москву из путешествия не стала сразу разбирать чемодан. А потом заметила, что лишилась купальников, которые были созданы специально для её аппетитных форм. Причём, кроме них, больше ничего не пропало.

"Кто стащил мои купальники? Ребят, вы чего? Где все мои купальники новые, что вообще происходит?" — выразила негодование Семенович.

Аудитория артистки разделилась на два лагеря: пока одни утешали актрису, другие отреагировали на ситуацию с юмором, например как её коллега по цеху и бывшая участница группы "Блестящие" Ольга Орлова.

"Сегодня у фетишистов будет романтический вечер с твоими купальниками", — поддержала она Анну в комментариях.