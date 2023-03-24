В поисках мужа: 5 качеств идеального мужчины для создания семьи

Среди женщин высок запрос на мужчину, который стремится дарить заботу семье и обеспечивать её безопасность, быть опорой для супруги, детей и родителей. О главных качествах хорошего семьянина рассказала в беседе с РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Сейчас есть потребность образа мужчины в семье: даже если он переживает, он действует. Внутренне он способен успокаиваться, брать себя в руки и продолжать делать. Мужчина, который не убегает из семьи, не бежит искать утешение у кого-то, как бы сложно ни было, а идёт договариваться, обсуждать", — сказала психолог.

Проявление заботы и присутствия в семье, обеспечение безопасности, а также умение поддерживать отношения являются очень важными качествами зрелого мужчины. Такой человек всегда готов нести ответственность за выбор, который он делает. По словам Сулим, достаточно инфантильных мужчин, увы, сегодня в избытке. Они воспитаны мамами, которые делали всё за них, и таких женщин, к сожалению, тоже много.

Традиционные образы мужчины и женщины — это не роль, а факт. Мужчина всё-таки больше ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги, делать что-то физическое, обеспечивать безопасность.

"Женщина в силу своих качеств больше подмечает эмоциональные нюансы поведения, ориентирована на отношения, заботу о здоровье близких, создание атмосферы. Если люди берут на себя эту ответственность, то традиционные образы мужчины и женщины в семье будут правильными", — заключила психолог.