Экс-игрок сборной Франции по футболу Рибери завершил спортивную карьеру

Знаменитый французский футболист, финалист чемпионата мира 2006 года и победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской "Баварии" Франк Рибери объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее сообщение полузащитник оставил в своих соцсетях.

"Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", — написал Рибери.

За годы карьеры Рибери успел поиграть за турецкий "Галатасарай", французский клуб "Марсель", итальянские "Фиорентину" и "Салернитану". Большую часть матчей француз провёл в составе мюнхенской "Баварии", где стал лучшим ассистентом в истории клуба.