Экс-игрок сборной Франции по футболу Рибери завершил спортивную карьеру
Знаменитый французский футболист, финалист чемпионата мира 2006 года и победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской "Баварии" Франк Рибери объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее сообщение полузащитник оставил в своих соцсетях.
"Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", — написал Рибери.
За годы карьеры Рибери успел поиграть за турецкий "Галатасарай", французский клуб "Марсель", итальянские "Фиорентину" и "Салернитану". Большую часть матчей француз провёл в составе мюнхенской "Баварии", где стал лучшим ассистентом в истории клуба.
Ранее Лайф сообщал, что известный российский биатлонист Юрий Шопин объявил о завершении карьеры.
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