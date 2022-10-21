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21 октября, 15:02

Экс-игрок сборной Франции по футболу Рибери завершил спортивную карьеру

Знаменитый французский футболист, финалист чемпионата мира 2006 года и победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской "Баварии" Франк Рибери объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее сообщение полузащитник оставил в своих соцсетях.

"Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", — написал Рибери.

За годы карьеры Рибери успел поиграть за турецкий "Галатасарай", французский клуб "Марсель", итальянские "Фиорентину" и "Салернитану". Большую часть матчей француз провёл в составе мюнхенской "Баварии", где стал лучшим ассистентом в истории клуба.

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Ранее Лайф сообщал, что известный российский биатлонист Юрий Шопин объявил о завершении карьеры.

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Getty Images / Alexander Hassenstein / Bongarts

Артур Белкин

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