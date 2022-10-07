Более 200 выдающихся россиян награждены премией "Команда Путина". Церемонии прошли в 20 городах страны, в числе лауреатов — учителя, врачи, фермеры, педагоги, волонтёры, спасатели и экологи. Об этом рассказал организатор — Общероссийский Народный фронт.

Более 200 выдающихся россиян награждены премией "Команда Путина". Видео © Общероссийский Народный фронт

Серия вручений началась ещё 5 октября в Москве с поздравления учителей из ЛНР, ДНР, Харьковской и Белгородской областей. Затем эстафету подхватил Екатеринбург, где мероприятие посетил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он напомнил, что первыми лауреатами премии стали "самые простые люди Донецка и Луганска".

"Это люди, которые ремонтируют линии электропередачи. По ним стреляют, а они выходят и снова их ремонтируют. Это женщины, которые под бомбардировками продолжали ухаживать за розовыми кустами для того, чтобы люди не чувствовали страха и видели, что город продолжает жить. Каждый из них — герой. Символично, что премия стартовала именно на Донбассе", — отметил Кузнецов.

А в Красноярске премию вручал вице-чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Сергей Карякин. Одну из наград получил Роман Назаров. Мужчина спас трёхлетнего ребёнка и его маму, вытащив их из Енисея. Награждения также прошли в Воронеже, Ханты-Мансийске, Новосибирске, Самаре, Махачкале, Туле, Севастополе, Сочи, Санкт-Петербурге, Белгороде, Мурманске, Хабаровске и других городах.