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15 удачных кадров, на которых люди вдруг стали настоящими великанами, сами того не подозревая

Получиться на фотографии — большая удача, и герои этой подборки — настоящие счастливчики. Они не только красиво вышли на снимке, но и неожиданно для себя стали великанами. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд.

5 мая 2021, 13:30

Фото © Reddit / AidenAsh15, pixelpoetry

"Мой и без того высоченный друг случайно устроил оптическую иллюзию на фото"

Фото © Reddit / pixelpoetry

Фото © Reddit / pixelpoetry

"То, как сидит дядя моего друга, делает его похожим на великана"

Фото © Reddit / rex1991

Фото © Reddit / rex1991

"Перспектива сломалась, и теперь я гигант"

Фото © Reddit / bradcrc

Фото © Reddit / bradcrc

"Иллюзия"

Фото © Reddit /

Фото © Reddit /

"Из-за освещения на шоу талантов в моей школе эта фотография выглядит как фотошоп"

Фото © Reddit / mirandaconpete

Фото © Reddit / mirandaconpete

"Однажды мы фоткались на пляже в Мексике и произошло... это"

Фото © Reddit / SarahPalinsBallsack

Фото © Reddit / SarahPalinsBallsack

"Сделал фото и только потом осознал, насколько она огромная!"

Фото © Reddit / clarkhodgins

Фото © Reddit / clarkhodgins

"О, это микрочел на заднем фоне"

Фото © Reddit / emmaensign

Фото © Reddit / emmaensign

"Крошечный ребёнок, огромный папа"

Фото © Reddit / ziggystarfist

Фото © Reddit / ziggystarfist

"Из-за стечения обстоятельств моя подруга стала больше, и постоянные перекусы тут ни при чём"

Фото © Reddit / speedota

Фото © Reddit / speedota

"На этой фотографии мой друг выглядит как великан, сидящий в горах"

Фото © Reddit / Pork_9

Фото © Reddit / Pork_9

"Сегодня сделал несколько снимков на озере Луиз, и Google сляпал мне такую панораму"

Фото © Reddit / MalletsDarker

Фото © Reddit / MalletsDarker

"Моя подруга выглядит как гигантесса"

Фото © Reddit / Nvr2Much

Фото © Reddit / Nvr2Much

"Мой мальчик карабкается по старому пню. Но больше это похоже на гиганта, который забирается на горы"

Фото © Reddit / AidenAsh15

Фото © Reddit / AidenAsh15

"Гид сделал это фото нашей группы в Ангкор-Ват"

Фото © Reddit / skibblez_n_zits

Фото © Reddit / skibblez_n_zits

Это лишь крошечная часть людей, которые по воле случая стали гигантами на фото. Ещё больше — в материале Bored Panda.

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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