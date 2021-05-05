15 удачных кадров, на которых люди вдруг стали настоящими великанами, сами того не подозревая
Получиться на фотографии — большая удача, и герои этой подборки — настоящие счастливчики. Они не только красиво вышли на снимке, но и неожиданно для себя стали великанами. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд.
Фото © Reddit / AidenAsh15, pixelpoetry
"Мой и без того высоченный друг случайно устроил оптическую иллюзию на фото"
Фото © Reddit / pixelpoetry
"То, как сидит дядя моего друга, делает его похожим на великана"
Фото © Reddit / rex1991
"Перспектива сломалась, и теперь я гигант"
Фото © Reddit / bradcrc
"Иллюзия"
Фото © Reddit /
"Из-за освещения на шоу талантов в моей школе эта фотография выглядит как фотошоп"
Фото © Reddit / mirandaconpete
"Однажды мы фоткались на пляже в Мексике и произошло... это"
Фото © Reddit / SarahPalinsBallsack
"Сделал фото и только потом осознал, насколько она огромная!"
Фото © Reddit / clarkhodgins
"О, это микрочел на заднем фоне"
Фото © Reddit / emmaensign
"Крошечный ребёнок, огромный папа"
Фото © Reddit / ziggystarfist
"Из-за стечения обстоятельств моя подруга стала больше, и постоянные перекусы тут ни при чём"
Фото © Reddit / speedota
"На этой фотографии мой друг выглядит как великан, сидящий в горах"
Фото © Reddit / Pork_9
"Сегодня сделал несколько снимков на озере Луиз, и Google сляпал мне такую панораму"
Фото © Reddit / MalletsDarker
"Моя подруга выглядит как гигантесса"
Фото © Reddit / Nvr2Much
"Мой мальчик карабкается по старому пню. Но больше это похоже на гиганта, который забирается на горы"
Фото © Reddit / AidenAsh15
"Гид сделал это фото нашей группы в Ангкор-Ват"
Фото © Reddit / skibblez_n_zits
Это лишь крошечная часть людей, которые по воле случая стали гигантами на фото. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-news
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