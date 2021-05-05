Толстушка сгорела со стыда, примеряя свадебное платье, но к самому торжеству её было не узнать

В полном отчаянии выбежав из магазина, девушка твёрдо решила сбросить 40 килограммов к своему важному дню. Оказалось, похудеть было не так сложно. Даже выполнив свой план, Али решила не останавливаться на достигнутом — и сейчас американку просто не узнать.

Когда я отправилась в магазин за платьем, я уже тогда была в себе не уверена, но надеялась на хороший день. Мне понравилось одно платье, я в восторге взяла его, но продавец забрала его у меня и резко сказала: "Вам оно не подойдёт, платья больших размеров в том углу!" Али Штутц Бух

Фото © Instagram / alicutsmyhair

Конечно, я знала, что я не худышка, но, когда незнакомец говорит тебе что-то столь резкое, это ужасно неприятно. Тот случай с консультанткой подорвал мою уверенность в себе, её комментарий долго не выходил из моей головы. Мне было очень грустно. Я поняла, что мне нужно измениться. У меня толстая кожа, но я выбирала платье для моего особого дня, и я не хотела, чтобы люди смотрели на меня и замечали только килограммы Али Штутц Бух

Девушка никогда не была худышкой, а после рождение ребёнка килограммы вышли из-под контроля. На пике она весила 120 кг. Когда несколько лет назад Али всё-таки начала худеть, она стала записывать всё, что она ела, вычисляя калорийность. В ужасе американка осознала, что в день у неё могло выйти до шести тысяч килокалорий! Так, постепенно уменьшая свой рацион, девушка смогла привести его в норму. Вес тоже медленно ушёл.

Фото © Instagram / alicutsmyhair

К свадьбе Али похудела на 38 килограммов. В ателье к такому были не готовы: поначалу они пытались подшить платье, но убрать 40 сантиметров, которые ушли с талии, было просто невозможно. Тогда американка снова отправилась в свадебный салон и выбрала себе платье, на которое раньше даже не смела смотреть. Такой красивой девушка себя ещё никогда не чувствовала.

Фото © Instagram / alicutsmyhair

В тот день я была такая уверенная в себе! Впервые я хотела, чтобы люди смотрели на меня. Оглядываясь назад на фотографии, я так горжусь тем, как сильно изменилась. Я счастлива, что купила новое платье, чтобы показать гостям своё обновлённое тело Али Штутц Бух

Но, даже когда девушка произвела фурор на торжестве, она не остановилась и продолжила худеть. Ещё больше физических нагрузок, меньше вредной еды — и результат не заставил себя ждать. Девушка сбросила ещё 22 кг и теперь в своём блоге alicutsmyhair рассказывает подписчикам, как ей это удалось, пишет 7News.com.

Авторы