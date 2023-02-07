10 онлайн-заказов, которые довели получателей до слёз, ведь такой подставы не ожидал никто
Заказывать что-то из онлайн-магазинов — всегда лотерея. И, будем честны, герои подборки ниже в этой лотерее проиграли. Им прислали такой треш, что остаётся только нервно смеяться...
"Что я заказал и что получил..." — Regiciding.
Фото © Reddit / Regiciding
"Если я понадоблюсь, то я занята — ушла в лес на жертвоприношение", — getoffmylawn032792.
Фото © Reddit / getoffmylawn032792
"Иногда от интернет-магазинов ничего хорошего не ждёшь, но ЭТО..." — aconitehera.
Фото © Reddit / aconitehera
"Что заказали и что получили. Продавец сказал моему папе, что цвет в жизни может отличаться от фотографии", — Karabo_Mokgoko.
Фото © Reddit / Karabo_Mokgoko
"Ну чего ещё ждала, заказывая свадебное платье за сто баксов..." — momo2477.
Фото © Reddit / momo2477
"Гигантский игрушечный медведь..." — hypoid77.
Фото © Reddit / hypoid77
"Мой друг купил этот костюм онлайн. Когда увидел, что ему пришло, смеялся весь день", — llewellyns.
Фото © Reddit / llewellyns
"Приятель заказал эту "подушку" для своей дочери..." — lsmallsl.
Фото © Reddit / lsmallsl
"Какого же размера была та собака..." — leftcrow.
Фото © Reddit / leftcrow
"Какую я заказывал маску и что мне привезли", — ExpectationVsReality.
Фото © Reddit / ExpectationVsReality
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Reddit / llewellyns