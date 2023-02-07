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7 февраля, 08:15

10 онлайн-заказов, которые довели получателей до слёз, ведь такой подставы не ожидал никто

Заказывать что-то из онлайн-магазинов — всегда лотерея. И, будем честны, герои подборки ниже в этой лотерее проиграли. Им прислали такой треш, что остаётся только нервно смеяться...

"Что я заказал и что получил..." Regiciding.

Фото © Reddit / Regiciding

Фото © Reddit / Regiciding

"Если я понадоблюсь, то я занята — ушла в лес на жертвоприношение", — getoffmylawn032792.

Фото © Reddit / getoffmylawn032792

Фото © Reddit / getoffmylawn032792

"Иногда от интернет-магазинов ничего хорошего не ждёшь, но ЭТО..." aconitehera.

Фото © Reddit / aconitehera

Фото © Reddit / aconitehera

"Что заказали и что получили. Продавец сказал моему папе, что цвет в жизни может отличаться от фотографии", — Karabo_Mokgoko.

Фото © Reddit / Karabo_Mokgoko

Фото © Reddit / Karabo_Mokgoko

"Ну чего ещё ждала, заказывая свадебное платье за сто баксов..." momo2477.

Фото © Reddit / momo2477

Фото © Reddit / momo2477

"Гигантский игрушечный медведь..." hypoid77.

Фото © Reddit / hypoid77

Фото © Reddit / hypoid77

"Мой друг купил этот костюм онлайн. Когда увидел, что ему пришло, смеялся весь день", — llewellyns.

Фото © Reddit / llewellyns

Фото © Reddit / llewellyns

"Приятель заказал эту "подушку" для своей дочери..." lsmallsl.

Фото © Reddit / lsmallsl

Фото © Reddit / lsmallsl

"Какого же размера была та собака..." leftcrow.

Фото © Reddit / leftcrow

Фото © Reddit / leftcrow

"Какую я заказывал маску и что мне привезли", — ExpectationVsReality.

Фото © Reddit / ExpectationVsReality

Фото © Reddit / ExpectationVsReality

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / llewellyns

Сергей Трофимов

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