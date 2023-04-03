Что подарить ребёнку: Топ-5 полезных и интересных презентов для малыша, по мнению психолога
Лайф поговорил с психологом Екатериной Ларионовой и узнал, что подарить ребёнку. Называем самые лучшие варианты, которые окажутся и полезными, и интересными для чада.
Психолог Екатерина Ларионова. Фото © Предоставлено LIFE
Когда дети начинают взрослеть, родители всеми способами пытаются вписать их в социум, дать хорошее образование, научить эмпатии и навыкам выживания в будущей взрослой жизни. По мнению эксперта, вне социума малыши не смогут существовать, потому и хочется научить их любви к ближнему через общие ценности, заботу о животных, игры и правильные примеры. Что же можно подарить ребёнку полезного, развивающего и одновременно интересного? Отвечает психолог.
Что подарить ребёнку? Вариант № 5: Домашнее животное
Даря ребёнку домашнее животное, собаку или котёнка, мы учим его ответственности. Даже с маленьким хомяком чадо учится взаимодействию с живым существом. Но прежде чем заводить зверька, стоит узнать у ребёнка, насколько он готов ухаживать за питомцем и тем более выгуливать собаку. Кстати, если планируете подарить именно это домашнее животное, то стоит заранее проконсультироваться с кинологом насчёт желаемой породы собаки.
Что подарить ребёнку? Вариант № 4: Книгу
Идеи лучших презентов, какие можно с пользой подарить ребёнку. Фото © Freepik
Но прежде чем вручать презент, стоит обратить внимание на интересы ребёнка, ведь дети очень быстро растут. Ещё вчера ему было интересно читать книги по мотивам любимых мультфильмов, а сегодня он уже интересуется космосом. Поэтому можно подарить серию разнообразных книг или набор энциклопедий.
Даря хорошую книгу, мы развиваем образное мышление и осуществляем внедрение ориентиров
Что подарить ребёнку? Вариант № 3: Конструктор
Получив на празднике конструктор, чадо научится моделировать и воплощать. Такой подарок зачастую бывает интересен и уже достаточно взрослому ребёнку, подростку. К тому же есть дети, которые не только любят собирать конструктор, но и коллекционируют серии по разным направлениям, например кино или фэнтези-вселенные.
Что подарить ребёнку? Вариант № 2: Раскраска
Что подарить ребёнку? Советы от психолога. Фото © Freepik
Получив в подарок раскраску, он будет взаимодействовать с оттенками, креативить и создавать.
Очень подойдёт девочкам, чтобы привить им чувство прекрасного и направить в будущем в творческую профессию, если вы наблюдаете такую склонность у ребёнка
Что подарить ребёнку? Вариант № 1: Сеанс психолога
Взрослея, чадо начинает сталкиваться с тем, что окружающий мир — далеко не картинка с иллюстраций книг и не сказка, где все живут по правилам идеального сценария с хорошим концом. Поэтому психолог Екатерина Ларионова считает, что лучше всего ребёнку подарить абонемент на психоаналитические занятия.
Если бы меня спросили, какой самый лучший подарок я могла бы преподнести ребёнку, я бы подарила ему "квест" во взрослую жизнь. Эдакий социальный симулятор, где взрослеющий маленький человек смог бы не только познать себя и свой внутренний мир, но и отточить навыки построения правильных отношений с другими людьми. А именно — метод "группового психоанализа"
Подарив ребёнку абонемент на психоаналитические занятия, например, онлайн, родители могут быть уверены, что чадо обретёт целый ряд жизненно необходимых навыков: научится разрешать конфликты, строить взаимоотношения с людьми, повысит свою самооценку, получит стимул к самопознанию и обучению, умение работать в команде, а также станет понимать родителей и правильно поддерживать их.
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