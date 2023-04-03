Что подарить ребёнку: Топ-5 полезных и интересных презентов для малыша, по мнению психолога

Психолог Екатерина Ларионова. Фото © Предоставлено LIFE

Когда дети начинают взрослеть, родители всеми способами пытаются вписать их в социум, дать хорошее образование, научить эмпатии и навыкам выживания в будущей взрослой жизни. По мнению эксперта, вне социума малыши не смогут существовать, потому и хочется научить их любви к ближнему через общие ценности, заботу о животных, игры и правильные примеры. Что же можно подарить ребёнку полезного, развивающего и одновременно интересного? Отвечает психолог.

Что подарить ребёнку? Вариант № 5: Домашнее животное

Даря ребёнку домашнее животное, собаку или котёнка, мы учим его ответственности. Даже с маленьким хомяком чадо учится взаимодействию с живым существом. Но прежде чем заводить зверька, стоит узнать у ребёнка, насколько он готов ухаживать за питомцем и тем более выгуливать собаку. Кстати, если планируете подарить именно это домашнее животное, то стоит заранее проконсультироваться с кинологом насчёт желаемой породы собаки.

Что подарить ребёнку? Вариант № 4: Книгу

Идеи лучших презентов, какие можно с пользой подарить ребёнку. Фото © Freepik

Но прежде чем вручать презент, стоит обратить внимание на интересы ребёнка, ведь дети очень быстро растут. Ещё вчера ему было интересно читать книги по мотивам любимых мультфильмов, а сегодня он уже интересуется космосом. Поэтому можно подарить серию разнообразных книг или набор энциклопедий.

Даря хорошую книгу, мы развиваем образное мышление и осуществляем внедрение ориентиров Екатерина Ларионова Психолог

Что подарить ребёнку? Вариант № 3: Конструктор

Получив на празднике конструктор, чадо научится моделировать и воплощать. Такой подарок зачастую бывает интересен и уже достаточно взрослому ребёнку, подростку. К тому же есть дети, которые не только любят собирать конструктор, но и коллекционируют серии по разным направлениям, например кино или фэнтези-вселенные.

Что подарить ребёнку? Вариант № 2: Раскраска

Что подарить ребёнку? Советы от психолога. Фото © Freepik

Получив в подарок раскраску, он будет взаимодействовать с оттенками, креативить и создавать.

Очень подойдёт девочкам, чтобы привить им чувство прекрасного и направить в будущем в творческую профессию, если вы наблюдаете такую склонность у ребёнка Екатерина Ларионова Психолог

Что подарить ребёнку? Вариант № 1: Сеанс психолога

Взрослея, чадо начинает сталкиваться с тем, что окружающий мир — далеко не картинка с иллюстраций книг и не сказка, где все живут по правилам идеального сценария с хорошим концом. Поэтому психолог Екатерина Ларионова считает, что лучше всего ребёнку подарить абонемент на психоаналитические занятия.

Если бы меня спросили, какой самый лучший подарок я могла бы преподнести ребёнку, я бы подарила ему "квест" во взрослую жизнь. Эдакий социальный симулятор, где взрослеющий маленький человек смог бы не только познать себя и свой внутренний мир, но и отточить навыки построения правильных отношений с другими людьми. А именно — метод "группового психоанализа" Екатерина Ларионова Психолог