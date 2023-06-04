"Мерседес" упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Автомобиль с водителем упал с третьего этажа многоуровневой парковки на северо-востоке Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия.
Mercedes, упавший с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. Видео © LIFE
Инцидент случился на семиэтажной парковке на Новодмитровской улице рядом с ЖК "Савёловский Сити". Судя по кадрам, Mercedes упал на крышу, в результате чего получил сильные повреждения — вся верхняя часть авто смята, а окна выбиты.
Как сообщил Лайфу источник, есть пострадавшие. При этом разлива топлива не произошло. Место ЧП оцеплено. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП, произошедшем в столичном регионе. Под деревней Кресты столкнулись автомобиль Chevrolet и гружёная фура Scania с белорусскими номерами. В результате аварии женщину зажало, начался разлив топлива. Спасти её не удалось.
LIFE