"Мерседес" упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве

Автомобиль с водителем упал с третьего этажа многоуровневой парковки на северо-востоке Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия.

Mercedes, упавший с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. Видео © LIFE

Инцидент случился на семиэтажной парковке на Новодмитровской улице рядом с ЖК "Савёловский Сити". Судя по кадрам, Mercedes упал на крышу, в результате чего получил сильные повреждения — вся верхняя часть авто смята, а окна выбиты.

Как сообщил Лайфу источник, есть пострадавшие. При этом разлива топлива не произошло. Место ЧП оцеплено. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.