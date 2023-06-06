Сексолог раскрыл секрет, что такое сквирт и почему у некоторых женщин его ещё не было

Порой без грамотного специалиста в интиме и не разобраться. Особенно когда дело касается женского оргазма. С мужчинами в сексе всё намного проще, а вот дамы порой нуждаются в особом подходе. Но зато и возможностей получить разное удовольствие у них больше. Тот же сквирт, например. Что это такое и где "нажать кнопку", чтобы он случился, Лайф выяснил у сексолога Владимира Богданова.

По словам эксперта, сквирт — это выделение жидкости во время сексуальной стимуляции. Это не оргазм, но тоже очень приятно. А вот у тех, кто в совершенстве владеет техникой, сквирт может быть одновременно с оргазмом, отвечает сексолог.

По сути, сквирт — это мочеиспускание, но не привычной нам переработанной мочи, а первичной мочи без цвета и запаха с выделениями из желёз Скина. Железы Скина расположены в стенках влагалища недалеко от точки G. Даже полностью опорожнённый перед половым актом мочевой пузырь при правильной стимуляции моментально заполняется и начнётся извержение. Владимир Богданов Сексолог

И тогда хочется задать один простой вопрос: почему одни женщины испытывают сквирт, а другие — нет? "Вульва и влагалище каждой женщины неодинаковы, и пучки высокочувствительных нервных окончаний могут находиться в разных местах. Этим объясняется и то, почему одни женщины хорошо реагируют на определённую технику или позицию, а другие — нет", — отвечает на вопрос сексолог Богданов. Также эксперт говорит, что та самая точка G — это вовсе не точка, а целая зона. И найти её каждая женщина должна самостоятельно. Или, например, с партнёром, если тот упорно не попадает в приятное местечко.

Большое значение имеют правильная подготовка и правильная стимуляция. Подготовка должна быть психологической и телесной. Психологически важно избавиться от "страха описаться", понять, что сквирт — нормальное проявление женской сексуальности. Владимир Богданов Сексолог

Что такое сквирт и как помочь женщине испытать лучший оргазм в жизни. Фото © Freepik / svaelanasokolova

Богданов продолжает, говоря, что хороший секс — это не только физическая, но и тесная психологическая связь, которая сама по себе является фактором получения удовольствия. Нужно научиться не сдерживать себя, избавиться от психологических зажимов и комплексов, помогать партнёру и взаимодействовать с ним во время секса.

Перед половым актом важно расслабиться и снять напряжение. Сосредоточиться на ощущениях в теле помогает ровное глубокое дыхание. Для достижения сквирта нужно массировать зону G на передней стенке влагалища. По словам сексолога Владимира Богданова, обнаружить её можно по слегка шероховатой, отличающейся от остального влагалища поверхности.

"Основное движение выполняется одновременно двумя пальцами — средним и безымянным. Вначале нужно разогреть зону G "манящими" движениями пальцев от дальней точки в сторону преддверия влагалища. После того как женщина достаточно возбудится, можно переходить к пульсирующим и бьющим движениям по зоне G. Важно при этом все движения выполнять кистью и предплечьем, чтобы сами пальцы не уставали и можно было продолжать стимуляцию на протяжении длительного времени. Когда женщина почувствует желание, похожее на позыв к мочеиспусканию, она не должна его сдерживать, а наоборот, помочь партнёру, чуть сдавив мышцы для выхода жидкости".

Где находится точка G и как она связана со сквиртом. Фото © Freepik / freepic.diller

Важной составляющей успеха, по словам эксперта, является правильная техника ласк. Уретра — очень чувствительная зона, расположенная над G, поэтому при непосредственном внимании к ней одновременно стимулируются обе чувствительные зоны. Если партнёр не умеет делать технику правильно, например, выбирает не ту скорость, не ту зону или ему вовсе не хватает терпения, достичь сквирта не получится.

Бывает и так, что одной стимуляции недостаточно. Из-за разной физиологии расположение мочевого пузыря может быть разным. В этом случае имеет смысл дополнительно помочь женщине: во время её максимального возбуждения положить ладонь на область живота чуть выше лобковой кости и немного надавить для увеличения давления на мочевой пузырь и приближения зоны G к пальцам. Владимир Богданов Сексолог