День русского языка 2023: 10 южных слов, значения которых не знает ни один москвич

Все знают выражение про "великий и могучий русский язык", но весь масштаб фразы можно по-настоящему ощутить только в определённых ситуациях. Например, разговаривая с родственником из другого города и… не понимая половины. Оказалось, что в разных регионах России слова с одним значением почему-то называются по-разному. В честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина удивим вас десятью южными словами, которые москвичам покажутся странными и непонятными.

"Купорка" — на первый взгляд кажется, что слово связано с ванной, ведь можно закупоривать дырку слива. Или пробку вином. А вот на юге этим словом обзывают домашние заготовки, используют и другое слово — закрутки.

"Мятка" или "толчонка" — деликатесный диалект. Как-то так пошло, что южане не слишком любили заморачиваться и придумывать слова, не связанные со смыслом. Поэтому логично, что так называют картофельное пюре.

"Жердела" — название фрукта, которое ни за что не отгадает ни один москвич. А может, люди и из других регионов тоже. Но зато в южной стороне нашей родины все знают, что так называются мелкие абрикосы.

Проверьте свои знания в день рождения Пушкина. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Интересный факт, что есть в словарном обороте южан и "травки балдейки". И нет, ничего противозаконного тут искать не надо, всё вполне легально — и относятся они к готовке. Так называют укроп, петрушку и кинзу.

"Кавун" — местные привыкли называть этим словом арбуз. Исторически было выяснено, что название пришло на Кубань из украинского языка.

"Узвар" — ещё одно слово-загадка, которое будет по смыслу непонятно большинству людей других регионов. Вот вы бы согласились, предложи вам кто-то выпить узвар? Если нет, то зря, потому что это обычный компот.

"Василёк" — на первый взгляд кажется, что это название цветка. Но нет, на юге люди привыкли называть так реган, или базилик.

Отгадайте значения этих 10 южных слов в День русского языка. Фото © Shutterstock

"Халабуда" — ещё одно заимствованное на Кубани украинское слово. Так здесь люди привыкли называть жильё, не внушающее никакого доверия, сомнительное строение или шалаш.

"Блукать" — нет, никакой связи с булками не ищите. Всё гораздо проще. Южане привыкли этим словом называть похожее "блуждать", то есть прогуливаться, ходить куда-то, бродить в поисках дороги.

"Бурак или буряк" — удивительное название одного всем знакомого овоща. Спорим, что москвичи точно не догадаются, какого именно. А вот на юге России так привыкли называть самую обыкновенную свёклу.