День русского языка 2023: 10 южных слов, значения которых не знает ни один москвич
Пушкинский день в России или день рождения русского языка принято отмечать 6 июня. Ведь именно в этот день в 1799 году родился один из самых знаменитых поэтов нашей страны. И в честь события мы решили проверить ваши знания. Готовы?
Эти 10 странных слов говорят только южане, проверьте, отгадаете ли вы их смысл. Фото © Shutterstock
Все знают выражение про "великий и могучий русский язык", но весь масштаб фразы можно по-настоящему ощутить только в определённых ситуациях. Например, разговаривая с родственником из другого города и… не понимая половины. Оказалось, что в разных регионах России слова с одним значением почему-то называются по-разному. В честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина удивим вас десятью южными словами, которые москвичам покажутся странными и непонятными.
"Купорка" — на первый взгляд кажется, что слово связано с ванной, ведь можно закупоривать дырку слива. Или пробку вином. А вот на юге этим словом обзывают домашние заготовки, используют и другое слово — закрутки.
"Мятка" или "толчонка" — деликатесный диалект. Как-то так пошло, что южане не слишком любили заморачиваться и придумывать слова, не связанные со смыслом. Поэтому логично, что так называют картофельное пюре.
"Жердела" — название фрукта, которое ни за что не отгадает ни один москвич. А может, люди и из других регионов тоже. Но зато в южной стороне нашей родины все знают, что так называются мелкие абрикосы.
Проверьте свои знания в день рождения Пушкина. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Интересный факт, что есть в словарном обороте южан и "травки балдейки". И нет, ничего противозаконного тут искать не надо, всё вполне легально — и относятся они к готовке. Так называют укроп, петрушку и кинзу.
"Кавун" — местные привыкли называть этим словом арбуз. Исторически было выяснено, что название пришло на Кубань из украинского языка.
"Узвар" — ещё одно слово-загадка, которое будет по смыслу непонятно большинству людей других регионов. Вот вы бы согласились, предложи вам кто-то выпить узвар? Если нет, то зря, потому что это обычный компот.
"Василёк" — на первый взгляд кажется, что это название цветка. Но нет, на юге люди привыкли называть так реган, или базилик.
Отгадайте значения этих 10 южных слов в День русского языка. Фото © Shutterstock
"Халабуда" — ещё одно заимствованное на Кубани украинское слово. Так здесь люди привыкли называть жильё, не внушающее никакого доверия, сомнительное строение или шалаш.
"Блукать" — нет, никакой связи с булками не ищите. Всё гораздо проще. Южане привыкли этим словом называть похожее "блуждать", то есть прогуливаться, ходить куда-то, бродить в поисках дороги.
"Бурак или буряк" — удивительное название одного всем знакомого овоща. Спорим, что москвичи точно не догадаются, какого именно. А вот на юге России так привыкли называть самую обыкновенную свёклу.
Пишите в комментариях, сколько из этих прекрасных, но таких непонятных слов вам удалось разгадать самостоятельно. И возможно ли догадаться до смысла самостоятельно.