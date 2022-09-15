Мужчины этих четырёх знаков зодиака обрекают женщин на страдания

И даже если совсем уж идеальных людей не существует, есть мужчины — носители следующих знаков зодиака, которые отличаются невероятной требовательностью. Не только эти парни должны быть лучшими и самыми-самыми, а и их женщины тоже. Рассказываем, под какими звёздами родились мужчины, кто готов меняться сам и строить вторую половинку, лишь бы показаться особенными в глазах окружающих.

4. Мужчина-Овен

Мужчина с этим огненным знаком зодиака всегда стремится выигрывать и побеждать. Фото © Freepik / Allexxandar

Женщине, рождённой под первым знаком зодиакального круга, часто бывает очень трудно. А всё из-за соревновательного духа Овнов. Мужчина с этим знаком зодиака всегда стремится выигрывать и побеждать, навязывая такое настроение и избраннице. Только вот большинству дам соревнования с другими неинтересны, и из-за отказов второй половинки поддерживать эту игру мужчина-Овен часто злится. Импульсивность Овна и желание попробовать что-то новое могут стать ловушкой для дамы его сердца: часто придётся поощрять и участвовать в затеях неугомонного представителя стихии огня. Но, если партнёрша не выложится на все 100% или ей не понравится, это тоже вызовет у Овна обиду и злость, значит, и ссоры не избежать.

3. Мужчина-Телец

Телец охотится за чувствами и эмоциями своей женщины. Фото © Freepik / Allexxandar

Мужчина-Телец тоже окажется невероятно требовательным мужем. У него нет желания контролировать вторую половинку или разделять с ней все интересы, однако этот представитель земной стихии охотится за чувствами женщины. Партнёрша должна всегда оказывать ему поддержку, будоражить глубиной чувств, поддерживать страсть — в ней Телец находит отдушину. Поэтому такого парня не волнует, в ресурсе ли любимая, может ли дать все те яркие эмоции и любовь, которых он так жаждет. Его ненаглядная должна бросать любые дела ради него. По крайней мере, именно так видит свои идеальные отношения парень-Телец, к ним и будет стремиться.

2. Мужчина-Лев

В избранницы мужчина-Лев присматривает женщину, выделяющуюся на фоне остальных. Фото © Freepik / Allexxandar

Представитель знака зодиака Лев, как и Овен, любит побеждать. Эти огненные мужчины чаще других становятся лидерами и успешными руководителями. А значит, конкурентов не терпят. В избранницы мужчина-Лев присматривает женщину, выделяющуюся на фоне остальных. Раз сам он личность разносторонняя, со множеством навыков и хобби, девушка рядом должна обладать кучей умений. Льву станет скучно рядом с партнёршей, которая ничем не интересуется. Конечно же, вторая половинка должна всячески восхвалять идеи такого мужчины, помогать ему с их реализацией, делать комплименты по поводу и без, лишь бы Лев чувствовал себя рядом с такой женщиной настоящим королём.

1. Мужчина-Дева

Мужчина-Дева жёстко критикует женщину за неудачи. Фото © Freepik / Allexxandar