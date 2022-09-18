10 примеров разрушительной силы котов, доказывающих, что пушистики мешали жить ещё при царе Горохе
О своенравности котов ходят легенды, но мало кто знает, что эта черта хвостатых была своеобразным мемом ещё столетия назад. Собрали подборку из 10 картин, которые прекрасно это передают.
"Две молодые девушки после ванны, закутанные в юкату". Китагава Утамаро (1796)
"Озорство". Ньюболд Хаф Троттер (1858)
"Полюбуйтесь моими деяниями и подвигами". Джозеф Бишоп Пратт (1883)
"Дочь Дайнагона Юкинари за столом, кошка опрокинула все принадлежности для письма, чтобы прыгнуть на нарисованную бабочку". Утагава Куниёси (1842)
"Ангорская кошка". Жан Оноре Фрагонар и Маргарита Жерар (1783)
"Кот за игрой". Генриетта Роннер-Книп (1860–1878)
"Два котёнка играют с корзиной раков". Юлий Адамс II (1852–1913)
"Разбитая ваза". Людвиг Штримпль (1913)
"Куртизанка читает почту". Тории Киёмицу I (1757–1783)
"Женщина и два кота". Утагава Куниёси (1854)
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