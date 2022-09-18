10 примеров разрушительной силы котов, доказывающих, что пушистики мешали жить ещё при царе Горохе

О своенравности котов ходят легенды, но мало кто знает, что эта черта хвостатых была своеобразным мемом ещё столетия назад. Собрали подборку из 10 картин, которые прекрасно это передают.