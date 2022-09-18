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18 сентября, 08:20

10 примеров разрушительной силы котов, доказывающих, что пушистики мешали жить ещё при царе Горохе

О своенравности котов ходят легенды, но мало кто знает, что эта черта хвостатых была своеобразным мемом ещё столетия назад. Собрали подборку из 10 картин, которые прекрасно это передают.

"Две молодые девушки после ванны, закутанные в юкату". Китагава Утамаро (1796)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Озорство". Ньюболд Хаф Троттер (1858)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Полюбуйтесь моими деяниями и подвигами". Джозеф Бишоп Пратт (1883)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Дочь Дайнагона Юкинари за столом, кошка опрокинула все принадлежности для письма, чтобы прыгнуть на нарисованную бабочку". Утагава Куниёси (1842)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Ангорская кошка". Жан Оноре Фрагонар и Маргарита Жерар (1783)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Кот за игрой". Генриетта Роннер-Книп (1860–1878)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Два котёнка играют с корзиной раков". Юлий Адамс II (1852–1913)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Разбитая ваза". Людвиг Штримпль (1913)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Куртизанка читает почту". Тории Киёмицу I (1757–1783)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

"Женщина и два кота". Утагава Куниёси (1854)

Фото © Twitter / catsofyore

Фото © Twitter / catsofyore

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

Обложка ©

Twitter / catsofyore, catsofyore

Сергей Трофимов

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