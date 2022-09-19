Бывший наставник "Спартака" Каррера стал кандидатом на пост главного тренера "Ювентуса"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера является претендентом на пост наставника туринского "Ювентуса". Об этом сообщает в своём твиттере журналист итальянского Radio Radio Антонелло Ангелини.

Во главе "Ювентуса" Каррера может сменить Массимилиано Аллегри, неудачно начавшего нынешний сезон. В семи матчах чемпионата Италии самый титулованный клуб страны одержал только две победы и идёт на восьмой позиции в таблице, отставая от лидирующих "Наполи" и "Аталанты" на семь баллов.

Ранее Каррера уже работал в "Ювентусе": с 2009 по 2014 год он был помощником главного тренера команды Антонио Конте.