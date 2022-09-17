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17 сентября, 11:36

Минтранс: Безопасность полётов в России соответствует всем мировым стандартам

Безопасность полётов на воздушных судах авиакомпаний РФ обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса, отвечая на соответствующее предупреждение Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Безопасность полётов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам", — приводит сообщение ТАСС.

Таким образом, продолжили в ведомстве, сообщение Международной организации гражданской авиации, которая выпустила предупреждение "об угрозе безопасности полётов самолётами российских авиакомпаний", фактическому положению дел не соответствует. Такие сомнения возникли у ИКАО из-за двойной регистрации воздушных судов. По данным Минтранса, техническое обслуживание и контроль за поддержанием лётной годности перерегистрированных самолётов продолжает осуществляться под руководством Росавиации, согласно соответствующим федеральным правилам.

А ещё 27 сентября на Ассамблее ИКАО РФ намерена сообщить о своей позиции относительно одностороннего решения ряда государств о закрытии воздушного пространства для российских авиаперевозчиков. Вместе с тем Москва хочет оповестить о том, что приостановление сертификатов лётной годности носит только политический характер.

"Кроме того, в настоящее время в ИКАО рассматривается жалоба Российской Федерации на авиавласти Бермудских островов, на которых и лежит вина в так называемой "двойной" регистрации самолётов", — подчеркнули в Минтрансе.

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Ранее Минтранс РФ предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ. Перевозчики должны представить обоснование рыночной стоимости воздушных судов и целесообразности выкупа лайнеров старше 20 лет.

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Freepik

Светлана Оперук

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