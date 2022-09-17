"Небольшие проблемы": Дивеев может пропустить матч сборной России по футболу против Киргизии

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что у защитника Игоря Дивеева возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он может пропустить матч сборной России против Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Буквально вчера у Игоря Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре с "Торпедо", он парень мужественный, но после матча будет организовано дообследование, по результатам которого будет понятно, насколько серьёзная проблема и сможет ли он помочь национальной сборной в ближайшем товарищеском матче против сборной Киргизии", — сказал Безуглов.

Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.