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17 сентября, 11:37

"Небольшие проблемы": Дивеев может пропустить матч сборной России по футболу против Киргизии

У футболиста ЦСКА Дивеева возникли проблемы со здоровьем, он может пропустить игру сборной

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что у защитника Игоря Дивеева возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он может пропустить матч сборной России против Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Буквально вчера у Игоря Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре с "Торпедо", он парень мужественный, но после матча будет организовано дообследование, по результатам которого будет понятно, насколько серьёзная проблема и сможет ли он помочь национальной сборной в ближайшем товарищеском матче против сборной Киргизии", — сказал Безуглов.

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Сборная России по футболу назвала окончательный состав на сентябрьский сбор

Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.

В ноябре сборная России планирует провести ещё две встречи — дома с Боснией и Герцеговиной и на выезде против команды Ирана. Добавим, что матч с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первым в этом году.

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ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

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