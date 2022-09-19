Песков объяснил дружеский тон недавних переговоров Путина и Шольца

Переговоры даже с политиками из недружественных государств проходят в формате конструктивных бесед и нормального общения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил дружеский тон переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Несмотря на то что целый ряд стран нами занесён в список недружественных, основываясь на их враждебных шагах, всё равно с некоторыми из них происходит общение. Без общения и переговоров невозможны отношения. И, разумеется, эти отношения осуществляются в нормальном человеческом виде", — пояснил представитель Кремля.

Без прямых контактов не получится довести информацию от первого лица, подчеркнул Песков. И гораздо лучше, если Путин сам разъяснит позицию России своему визави, чем кто-то из-за океана изложит её оппоненту. Первоисточник всегда надёжнее, добавил пресс-секретарь лидера РФ. По его словам, жёсткие формулировки в беседе Путина с зарубежными политиками бывают с обеих сторон, однако "они выдержаны в тоне взаимного уважения".