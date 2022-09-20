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20 сентября, 09:12

Сбежавшего в США фехтовальщика исключили из списка кандидатов в сборную России

Сбежавшего в США саблиста Константина Лоханова исключили из списка кандидатов в сборную России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Совсем недавно Лоханов уехал в США, не поставив об этом в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР). Там он пытается начать работу тренером. Уехать из России Лоханов предлагал и своей супруге, двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой, однако та отказалась.

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В итоге спортсменка подала на развод. В ближайшее время он может быть оформлен юридически. Сами саблисты пока никак данную информацию не комментировали.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин
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