Сбежавшего в США фехтовальщика исключили из списка кандидатов в сборную России
Сбежавшего в США саблиста Константина Лоханова исключили из списка кандидатов в сборную России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
Совсем недавно Лоханов уехал в США, не поставив об этом в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР). Там он пытается начать работу тренером. Уехать из России Лоханов предлагал и своей супруге, двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой, однако та отказалась.
В итоге спортсменка подала на развод. В ближайшее время он может быть оформлен юридически. Сами саблисты пока никак данную информацию не комментировали.
ТАСС / Сергей Бобылев