Попова назвала стабильной эпидемическую ситуацию в России по всем инфекциям

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой она назвала стабильной нынешнюю эпидемическую ситуацию в России по всем инфекциям.

Президент Росси и Владимир Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В целом по стране эпидситуация стабильна по всем инфекциям. Мы успели привить против кори, против полиомиелита, дополнительные мероприятия провели весной этого года", — отметила Попова.