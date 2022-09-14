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14 сентября, 15:05

Попова назвала стабильной эпидемическую ситуацию в России по всем инфекциям

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой она назвала стабильной нынешнюю эпидемическую ситуацию в России по всем инфекциям.

Президент Росси и Владимир Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В целом по стране эпидситуация стабильна по всем инфекциям. Мы успели привить против кори, против полиомиелита, дополнительные мероприятия провели весной этого года", — отметила Попова.

Путин: Ситуация с тестированием на ковид в России за два года кардинально улучшилась

Путин: Ситуация с тестированием на ковид в России за два года кардинально улучшилась

Как писал Лайф, сегодня президент России Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы. Глава государства отметил, что сотрудники ведомства выполняют свои обязанности достойно и ответственно.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

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