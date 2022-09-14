Попова назвала стабильной эпидемическую ситуацию в России по всем инфекциям
Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой она назвала стабильной нынешнюю эпидемическую ситуацию в России по всем инфекциям.
Президент Росси и Владимир Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"В целом по стране эпидситуация стабильна по всем инфекциям. Мы успели привить против кори, против полиомиелита, дополнительные мероприятия провели весной этого года", — отметила Попова.
Как писал Лайф, сегодня президент России Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы. Глава государства отметил, что сотрудники ведомства выполняют свои обязанности достойно и ответственно.
ТАСС / Валерий Шарифулин