Уже через месяц Samsung может снова появиться в России

Южнокорейская компания Samsung может вернуться в Россию. Поставки и продажи техники планируют возобновить уже в октябре этого года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета "Известия".

Собеседник издания, близкий к корпорации, и два информатора в ретейле допустили возвращение Samsung на российский рынок до конца 2022 года. Некоторые предрекают, что это произойдёт уже в следующем месяце. Речь в том числе идёт и о возобновлении поставок техники ретейлерам, а также о перезапуске официального интернет-магазина.

Представитель одного из интернет-магазинов рассказал, что компания не заинтересована в сером импорте своей техники — у неё есть планы восстановить официальные поставки. Другой информатор добавил, что российский сайт Samsung обновился: на него добавили смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, вышедшие недавно. Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак, отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В самой компании заявили, что данные о возможном возвращении в Россию не комментируют.

"Компания была вынуждена приостановить продажи устройств под внешним давлением. Об окончательном уходе из России Samsung никогда не заявляла, поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств — просто вопрос времени", — подчеркнул главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Как утверждается, возвращение Samsung также может стать позитивным знаком для компаний, которые приостановили работу в РФ. Теперь они могут задуматься о возобновлении работы на российском рынке.