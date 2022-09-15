Названа дата доставки в Москву тела главреда "КП", умершего в приморской тайге
Главреда "КП" Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище 16 сентября
Похороны главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина состоятся 16 сентября на Троекуровском кладбище, сообщает издание. Журналист скоропостижно скончался в тайге 14 сентября во время экспедиции в Приморье.
"Как сообщил шеф-редактор газеты Евгений Сазонов, сегодня [15 сентября] тело Владимира Николаевича доставят в Москву из Приморского края", — уточняет радио "Комсомольская правда".
Напомним, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в среду в возрасте 68 лет. Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003 году он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.
ТАСС / Анвар Галеев