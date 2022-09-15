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15 сентября, 09:47

Названа дата доставки в Москву тела главреда "КП", умершего в приморской тайге

Главреда "КП" Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище 16 сентября

Похороны главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина состоятся 16 сентября на Троекуровском кладбище, сообщает издание. Журналист скоропостижно скончался в тайге 14 сентября во время экспедиции в Приморье.

"Как сообщил шеф-редактор газеты Евгений Сазонов, сегодня [15 сентября] тело Владимира Николаевича доставят в Москву из Приморского края", — уточняет радио "Комсомольская правда".

Путин назвал смерть Сунгоркина большой потерей для российской журналистики

Путин назвал смерть Сунгоркина большой потерей для российской журналистики

Напомним, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в среду в возрасте 68 лет. Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003 году он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.

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ТАСС / Анвар Галеев

Ирина Фальке

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