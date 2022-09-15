Twitter Министерства экологического перехода Италии взломал хакер "Виталик"

Хакеры добрались до Министерства по вопросам экологического перехода Италии, а точнее — до его официального аккаунта в "Твиттере".

Так, сегодня утром среди публикаций итальянского ведомства появились твиты о криптовалюте, а вместо аватарки, где стояла официальная эмблема, — фото светловолосого мужчины, похожего на канадско-российского программиста и сооснователя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина. Впрочем, о косвенной связи произошедшего с предпринимателем говорит и новое имя профиля ведомства в соцсети, "подаренное" хакерами, — Vitalik.