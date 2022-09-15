Twitter Министерства экологического перехода Италии взломал хакер "Виталик"
Хакеры добрались до Министерства по вопросам экологического перехода Италии, а точнее — до его официального аккаунта в "Твиттере".
Так, сегодня утром среди публикаций итальянского ведомства появились твиты о криптовалюте, а вместо аватарки, где стояла официальная эмблема, — фото светловолосого мужчины, похожего на канадско-российского программиста и сооснователя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина. Впрочем, о косвенной связи произошедшего с предпринимателем говорит и новое имя профиля ведомства в соцсети, "подаренное" хакерами, — Vitalik.
В 2021 году создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина включили в список самых заметных новых миллиардеров года по версии издания Forbes. Авторы рейтинга отметили, что его выручка составила 1,3 млрд долларов. Вообще Бутерин — уроженец подмосковной Коломны. В шесть лет вместе с семьёй он уехал в Канаду, а позже перебрался в Швейцарию. В 2018 году парень стал почётным доктором Базельского университета.
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