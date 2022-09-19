Обнаружены следы океана на Марсе
Китайский марсоход нашёл свидетельства того, что на Марсе был океан
На марсианской поверхности обнаружены следы воздействия воды на почву. Как отмечают учёные из КНР, это указывает на возможность существования там в далёком прошлом океана. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA) в отчёте о работе орбитального аппарата и марсохода китайского зонда "Тяньвэнь-1".
"Китайские исследователи провели всестороннее изучение типичных форм рельефа в районе посадки, включая вогнутые конусы, ударные кратеры и канавки, и выявили значительную связь между образованием гребней и водной активностью", — говорится в отчёте, который излагает агентство Синьхуа.
Изображения с камер вкупе со спектральными данными дали учёным возможность обнаружить водоносные минералы в пластинчатых породах твёрдой коры вблизи места посадки марсохода. А это доказывает, что "уже миллиард лет назад в районе посадки было много воды в жидком состоянии". Новые результаты показывают, что ветер и вода повлияли на геологическую эволюцию и изменили состояние окружающей среды на Красной планете.
"Это убедительно подтверждает гипотезу о том, что на марсианской равнине Утопия когда-то был океан", — говорится в отчёте.
Ранее Лайф писал, что учёные КНР обнаружили в лунном грунте признаки вулканической деятельности. Образцы были доставлены на Землю на "Чанъэ-5". В них установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий.
Синьхуа / CNSA