Обнаружены следы океана на Марсе

На марсианской поверхности обнаружены следы воздействия воды на почву. Как отмечают учёные из КНР, это указывает на возможность существования там в далёком прошлом океана. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA) в отчёте о работе орбитального аппарата и марсохода китайского зонда "Тяньвэнь-1".

"Китайские исследователи провели всестороннее изучение типичных форм рельефа в районе посадки, включая вогнутые конусы, ударные кратеры и канавки, и выявили значительную связь между образованием гребней и водной активностью", — говорится в отчёте, который излагает агентство Синьхуа.

Изображения с камер вкупе со спектральными данными дали учёным возможность обнаружить водоносные минералы в пластинчатых породах твёрдой коры вблизи места посадки марсохода. А это доказывает, что "уже миллиард лет назад в районе посадки было много воды в жидком состоянии". Новые результаты показывают, что ветер и вода повлияли на геологическую эволюцию и изменили состояние окружающей среды на Красной планете.

"Это убедительно подтверждает гипотезу о том, что на марсианской равнине Утопия когда-то был океан", — говорится в отчёте.