Кержаков рассказал, почему сборной России не стоит ехать на игру против Киргизии
Кержаков: Сборной России нет смысла ехать на матч с Киргизией при угрозе безопасности
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков высказался о предстоящем выездном товарищеском матче нашей национальной команды со сборной Киргизии. Он считает, что в случае наличия угрозы безопасности смысла ехать в Бишкек нет.
Ближайшую товарищескую встречу сборная России планирует провести 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки тренируются на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.
"Думаю, решение принималось на самом высоком уровне. Но если существует какая-то угроза безопасности и здоровью, то нет смысла ехать. Думаю, это понимаю не только я один", — приводит слова Кержакова издание "Чемпионат".
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. 17 сентября после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
В Минздраве Киргизии сообщили о гибели 59 человек в ходе пограничного конфликта. Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми заявил, что в ходе пограничного конфликта с Киргизией страна потеряла 41 человека.
ТАСС / Пётр Ковалёв