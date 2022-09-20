Кержаков рассказал, почему сборной России не стоит ехать на игру против Киргизии

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков высказался о предстоящем выездном товарищеском матче нашей национальной команды со сборной Киргизии. Он считает, что в случае наличия угрозы безопасности смысла ехать в Бишкек нет.

Ближайшую товарищескую встречу сборная России планирует провести 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки тренируются на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.