США не только не стремились улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но и целенаправленно сделали из украинцев "подопытных кроликов" для испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона. Об этом заявил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

"На самой же Украине говорилось, что её "успехи" таковы, что за последние восемь лет от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч украинцев. Для Европы эти цифры просто катастрофические", — высказался Никулин в беседе с РИА "Новости".

Микробиолог отметил, что в результате одного из первых решений "майданной" власти на Украине был ликвидирован санэпиднадзор, а его функции фактически начал исполнять Пентагон. Американцы начали проводить опыты на военнослужащих, на пациентах психиатрических больниц и детях. Так, у украинских военнопленных были обнаружены антитела к возбудителям опасных болезней, которые раньше не встречались на Украине, например, антитела к конго-крымской лихорадке, лихорадке Западного Нила, лихорадке Зика, сказал Никулин.