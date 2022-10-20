Можно пить в невесомости: Создано первое шампанское для космических путешествий

Французский производитель вин Mumm представил футуристическую бутылку шампанского, которая позволит космонавтам во время путешествий за пределы Земли почувствовать вкус светской жизни в невесомости. Игристое вино получило название Mumm Cordon Rouge Stellar, а на его создание ушло пять лет.

"Шампанское будет напоминать о регионе, климате, наследственной смекалке и дегустационных ощущениях тем, кому приходится проводить своё время вдали от Земли", — рассказал дизайнер изобретения Октав де Голль.

Цена Cordon Rouge Stellar ещё не озвучена. Бутылка из стекла покрыта защитной оболочкой из авиационного алюминия и имеет длинное горлышко с классической пробкой. При нажатии на клапан, управляемый пальцем, механизм открывается, чтобы выпустить шарик шампанского. Сам напиток хранится в верхней части бутылки и выходит в виде пены.