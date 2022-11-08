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Опубликовано 8 ноября 2022, 10:54

ВС РФ отразили девять попыток нападения ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Украинские диверсанты за сутки попытались девять раз проникнуть на Николаевско-Криворожское направление, но все эти попытки были пресечены российскими военными. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, Российская армия ликвидировала более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие отразили очередные атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Потери украинской стороны превысили 110 человек.

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Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова
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