ВС РФ отразили девять попыток нападения ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Украинские диверсанты за сутки попытались девять раз проникнуть на Николаевско-Криворожское направление, но все эти попытки были пресечены российскими военными. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", — сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, Российская армия ликвидировала более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.
Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие отразили очередные атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Потери украинской стороны превысили 110 человек.
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