В МИД РФ заявили, что не ведут переговоров с США по Украине
Россия и США не ведут переговоров, касающихся ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нет, мы не ведём", — ответил он на вопрос журналистов.
Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой для снижения риска ядерной эскалации. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала контакты с Вашингтоном точечными.
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LIFE / Владимир Суворов