Дуга нестабильности: Что означают обстрелы на границе Киргизии и Таджикистана во время саммита ШОС Почему продолжается конфликт на границе Киргизии и Таджикистана, кому выгоден конфликт на границе двух республик и почему он может затянуться на продолжительное время. 16 сентября, 17:51 Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Последние новости с границы Киргизии и Таджикистана

Парламент Киргизии намерен инициировать введение в стране военного положения. Глава Киргизии Садыр Жапаров покинул Самарканд, чтобы провести совещание по ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Аналогичная мера может ожидать и Таджикистан. Вероятность вмешательства ОДКБ становится очевидной, полагают эксперты. Иначе военные столкновения на границе перерастут в очередную войну между двумя государствами. Конфликт крайне невыгоден ни Киргизии, ни Таджикистану, ни их союзнику — России, однако усилий глав республик для предотвращения полноценной войны уже явно не хватает. С обеих сторон страдают мирные жители, соцсети распространяют ролики поджогов приграничных домов и мародёрства.

Что происходит на границе Киргизии и Таджикистана

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана возобновился утром 14 сентября. Как раз накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Погранслужба Киргизии обнаружила пограничников Таджикистана, занявших боевые позиции на неописанном участке госграницы, таким образом обнулив ранее достигнутые договорённости. В ответ на требование покинуть территорию был открыт огонь. В тот же день власти обеих республик договорились об отводе войск на места дислокации.

16 сентября Бишкек снова заявил об обстреле приграничных сёл Кулунду и Жаны-Жер со стороны Таджикистана. По последним данным, двое киргизских граждан погибли и 55 пострадали, в Таджикистане сообщают о гибели двух военнослужащих. Из зоны боевых действий было эвакуировано свыше 18 тыс. жителей приграничных с Таджикистаном населённых пунктов. О том, что Душанбе продолжает стягивать к району конфликта военную технику, сообщил глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. К обеду президенты Киргизии и Таджикистана вновь договорились отвести дополнительные силы от границы. Однако к вечеру перемирие было нарушено новыми обстрелами.

Карта границы Киргизии и Таджикистана

Карта границы Киргизии и Таджикистана. Инфографика © LIFE

Что представляет собой киргизско-таджикская граница длиной 950 километров? В настоящий момент Бишкек и Душанбе признали лишь 520 километров общей границы, остальные отрезки со времён развала СССР считаются спорными и проходят вдоль сёл и по дорогам. Из-за этого продолжаются столкновения, несмотря на переговоры о делимитации.

Причины конфликта – 2022: Киргизия и Таджикистан

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Приграничные источники воды имеют огромное значение для двух засушливых аграрных республик. Именно из-за неразделённых со времён Советского Союза каналов и происходят военные столкновения. Часто обстрелы совпадают с сезонными работами на полях, то есть весной, летом и осенью.

В 50-х годах были построены Турткульский канал и водохранилища, которые уже тогда вызвали споры, какой территории принадлежат водные ресурсы. Поскольку русло канала проходило по территории Исфаринского района, несколько тысяч гектаров таджикской земли передали Киргизии, обеспечивавшей орошение земель. Но это решение не было утверждено Верховным советом Таджикской ССР, поэтому до сих пор вызывает земельные споры. Сейчас наиболее горячая точка в этом конфликте — таджикский анклав Ворух, окружённый киргизскими сёлами. Самые ожесточённые столкновения начались в 2010-х годах. Как итог минувшего десятилетия — более ста вооружённых стычек.

Почему конфликт возобновился накануне саммита ШОС

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман полагает, что высшие власти обеих республик не заинтересованы в продолжении конфликта и сделают всё зависящее от них, чтобы предотвратить дальнейшие стычки: "Беда только в том, что зависит ситуация от третьих сил, которые вмешиваются в конфликт".

— Учитывая, что и Киргизия, и Таджикистан связаны с ШОС (Бишкек — участник Шанхайской организации сотрудничества, как и Душанбе), некоторые наши западные коллеги не заинтересованы в развитии и росте этого содружества. Поэтому, вероятно, были устроены провокации на границе. Учитывая перемешанный состав приграничных селений и с одной, и с другой стороны, не исключаю, что это обострение было создано искусственным путём, — считает депутат Анатолий Вассерман. — Приграничный конфликт двух государств, тянущийся с советского времени, может быть удобен тем силам, которые используют стратегию создания хаоса для решения собственных вопросов в регионе.

Ранее Лайф уже писал, что в дестабилизации на границах постсоветского пространства заинтересованы страны, включившие Россию в список угроз. Напомним, в концепциях безопасности США 2015–2018 годов к таким государствам относят Китай, Россию и Иран.

Однако сейчас власти Таджикистана и Киргизии отвергают вмешательство в конфликт третьей стороны, в том числе и России. По словам эксперта по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктора исторических наук Александра Князева, Москва "неоднократно обращалась и к Бишкеку, и к Душанбе с предложением взять на себя функцию некоего арбитра. Тем более это было бы уместно, учитывая, что большинство картографических материалов, которые необходимы при этом урегулировании, связаны с разночтениями в понимании границы со стороны Таджикистана и, соответственно, Киргизии", но обе стороны отказываются от помощи.

Фото © Shutterstock Почему конфликт на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул сейчас? 0 Это создание дуги нестабильности вокруг России Один ответ: ОДКБ Это давний конфликт, к ноябрю столкновения закончатся

Авторы Елена Стафеева