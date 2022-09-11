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11 сентября, 09:25

Диас заявил, что уходит из UFC после победы над Фергюсоном

Легендарный американский боец Нейт Диас сообщил, что намерен уйти из UFC на некоторое время, чтобы "взять на себя ответственность в другом виде спорта". Заявление он сделал после победы над Тони Фергюсоном на турнире UFC279.

"Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти всё то время, что я здесь был. Спасибо Дэйне Уайту, Лоренцо Фертитте и Хантеру Кэмпбеллу за то, что предоставляли платформу для всех, в том числе и для меня. Я превзошёл всех по зарплате, превзошёл всех по выживанию, и я хочу уйти из UFC на некоторое время", — заявил Диас.

Хватило одного раунда: Чимаев "задушил" Холланда

Хватило одного раунда: Чимаев "задушил" Холланда

Отметим, что Нейт Диас на UFC279 должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым, однако выступающий за Швецию боец провалил процедуру взвешивания и получил другой бой. Диас же победил легендарного Тони Фергюсона удушающим приёмом в 4-м раунде.

Обложка ©

Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC

Шамиль Гаджиев

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