Диас заявил, что уходит из UFC после победы над Фергюсоном

Легендарный американский боец Нейт Диас сообщил, что намерен уйти из UFC на некоторое время, чтобы "взять на себя ответственность в другом виде спорта". Заявление он сделал после победы над Тони Фергюсоном на турнире UFC279.

"Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти всё то время, что я здесь был. Спасибо Дэйне Уайту, Лоренцо Фертитте и Хантеру Кэмпбеллу за то, что предоставляли платформу для всех, в том числе и для меня. Я превзошёл всех по зарплате, превзошёл всех по выживанию, и я хочу уйти из UFC на некоторое время", — заявил Диас.