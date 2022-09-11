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11 сентября, 09:45

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на соответствующую карту.

"Масштабная воздушная тревога по всей Украине", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

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Ранее бывший советник Пентагона Филипп Карбер объяснил, почему Джо Байден ограниченно вооружает Украину. Так как главная задача американского президента — защита американского населения, он должен учитывать не один российский фактор, указал эксперт.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков

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