На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на соответствующую карту.
"Масштабная воздушная тревога по всей Украине", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Ранее бывший советник Пентагона Филипп Карбер объяснил, почему Джо Байден ограниченно вооружает Украину. Так как главная задача американского президента — защита американского населения, он должен учитывать не один российский фактор, указал эксперт.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine