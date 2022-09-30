Шойгу: С момента возвращения Крыма стало ясно, что речь идёт о программе "анти-Россия"

С момента возвращения Крыма в состав РФ состояние мира изменилось, стало ясно, что речь идёт о масштабной программе "анти-Россия". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами перед церемонией принятия в состав страны новых территорий.

"Конечно, [изменился мир за восемь лет] достаточно сильно. Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми и задолго до этого началось всё то, что происходило потом. В эти восемь лет как-то всё сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется "анти-Россия", — сказал глава Минобороны.