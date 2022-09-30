Шойгу: С момента возвращения Крыма стало ясно, что речь идёт о программе "анти-Россия"
С момента возвращения Крыма в состав РФ состояние мира изменилось, стало ясно, что речь идёт о масштабной программе "анти-Россия". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами перед церемонией принятия в состав страны новых территорий.
"Конечно, [изменился мир за восемь лет] достаточно сильно. Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми и задолго до этого началось всё то, что происходило потом. В эти восемь лет как-то всё сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется "анти-Россия", — сказал глава Минобороны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад преследует цель ещё более фрагментировать пространство бывшего СССР. По его словам, наиболее яркий результат такого деструктивного курса — превращение Украины в "анти-Россию".
Новости
Власти Краснодара назвали фейковым появившийся в Сети список военнообязанных женщин
сегодня в 12:11
В Мурманской области стартовала акция в поддержку мобилизованных и их семей
сегодня в 12:11
"Танцуй, пока молодой": Газманов рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном этого исторического дня
сегодня в 12:04
Shutterstock