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30 сентября, 12:14

Шойгу: С момента возвращения Крыма стало ясно, что речь идёт о программе "анти-Россия"

С момента возвращения Крыма в состав РФ состояние мира изменилось, стало ясно, что речь идёт о масштабной программе "анти-Россия". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами перед церемонией принятия в состав страны новых территорий.

"Конечно, [изменился мир за восемь лет] достаточно сильно. Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми и задолго до этого началось всё то, что происходило потом. В эти восемь лет как-то всё сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется "анти-Россия", — сказал глава Минобороны.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад преследует цель ещё более фрагментировать пространство бывшего СССР. По его словам, наиболее яркий результат такого деструктивного курса — превращение Украины в "анти-Россию".

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Shutterstock

Варвара Романова

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