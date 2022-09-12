В Китае восхитились историческими достижениями России

В мире принято считать, что Россия обладает довольно "вялой" экономикой, однако необходимо посмотреть на достижения Российской Федерации под другим углом, написал журналист Ван Вэнь в материале для The Global Times.

По его словам, даже некоторые китайские учёные сравнивают российскую экономику чуть ли не с небольшими провинциями, однако это всего лишь поверхностное видение. Журналист отметил, что после распада СССР территория РФ почти в два раза превосходит площадь Канады, Китая и США. Американская экономика может идти впереди российской, но Москва смело вступает в противостояние с Западом, отметил автор.

Кроме того, Ван Вэнь подчеркнул, что в России было воспитано огромное количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики и космических исследований, которые оказали большое влияние на мир после XIX века.

При этом русские за последние 800 лет сражались почти со всеми мировыми державами, включая монголов, Византию, империю Наполеона, Австро-Венгерскую, Британскую и Германскую империи, нацистскую Германию. Русские научились сражаться, подчеркнул журналист. Последние 200 лет РФ является одним из самых сильных и влиятельных государств, поэтому Вэнь призвал взглянуть на неё по-новому.