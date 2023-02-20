Филипп Киркоров впервые рассказал, почему от него ушла Алла Пугачёва

Российский певец Филипп Киркоров признался, что его брак с Аллой Пугачёвой не сложился из-за многочисленных измен. Об этом он рассказал во время эфира шоу "Маска" на телеканале НТВ.

Король эстрады и член жюри шоу начал обсуждать эту щепетильную тему с артисткой, скрывающейся под костюмом Шаурмы. Она назвала себя "верной невестой", которая "налево не ходит". Так участница отреагировала на предложение ведущего Вячеслава Макарова, адресованное певцу Алексею Воробьёву, "к ней присмотреться".

В ответ Киркоров заметил, что "всегда ходил налево", поэтому с ним и "развелись". К слову, Алла Пугачёва была единственной женой артиста. Они поженились в 1994 году, а развелись в 2005-м.

"Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил", — заявил Киркоров.