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1 марта, 09:25

10 смешных историй о больницах и наших детях, которые наведут порядок даже там

Больницы и поликлиники — не самое безопасное место для ребёнка, поэтому неудивительно, что мамочки там всегда носятся со своими чадами, не давая им и слова сказать. Очень зря, и вот 10 доказательств.

"Сегодня утром прибыл маленький пациент, пострадавший во время тренировки по карате. Записываю данные. Происходит следующий диалог:

— ФИО?

— Иванов Иван Иванович.

— Дата рождения?

— 01.01.2014

— Школа?

— Кёкушинкай.

— ⊙_⊙...

— Номер школы какой у тебя? — включается в разговор отец. — Где русский и математика, а не карате. Которую ты не любишь.

— Ааааа, 52.

Дружно поржали вместе с родителями. Оказалось, парень, ударенный в спорт, и о чём-то другом мало задумывается", — miliekosti.

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

"Назначили сыну пяти лет сделать рентген лёгких. Идём, он нервничает, перед этим ещё и кровь из пальца брали. Пытаюсь его подбодрить, успокоить, но он всё равно встревожен. Предвижу истерику и слёзы.

Из кабинета выглядывает медработник и приветливым голосом обращается к ребёнку:

"Привет, заяц! Пойдём, я тебя сфотографирую! Бери маму с собой и заходи. Но аппарат у меня особенный, он умеет делать только фотографии супергероев. Снимай одежду выше пояса и подходи... Так, сейчас наденем на тебя броню, чтобы совсем круто получилось (на шею и на пояс привязали защитные накидки). Здорово выходит! А теперь покажи мне карате. Подними руки вверх, сожми кулаки и над головой скрести руки. Круто! Похоже, что ты готов нанести боевой удар. Сейчас мама выйдет на секунду, и я тебя сфотографирую... Всё, готово! Получилось очень супергеройское фото! Я его передам твоему доктору, чтобы он посмотрел".

Ушли оттуда мы довольные, без потерянных нервных клеток, слёз и криков. Спасибо, прекрасный человек", — kuklaplum.

"Пришла на УЗИ как-то женщина с мужем и сыном лет пяти. На УЗИ смотрим её детёныша 22 недель от зачатия. Пока смотрю, разговариваю с родителями и мальчиком. Пацан не замолкает. Он рассказал всё: домашний адрес, где работает мама, где зарабатывает папа, за сколько денег папа купил маме машину, куда и когда они ездили в отпуск. Я родителей спрашиваю: "Не стрёмно, что он всё про семью выкладывает?"

— А что поделаешь? Мы учим его не врать. Видать, переборщили, — отвечают.

— А что ж, — спрашиваю пацана, — Знаешь, где дома деньги лежат?

— Да. В спальне...

— Заткнись!!! — оба родителя хором.

Порадовала меня эта семья", — dhredik.

"Пошли с ребёнком делать манту. Заходим в кабинет, малышка уже всё усекла, ревёт.

Медсестра: "Если прекратишь плакать, получишь шарик".

Ребёнок успокоился, ведь за послушание её вознаградят, взглядом ищет шарики.

Медсестра начинает медленно колоть, от введённого раствора под кожей раздувается.

Медсестра шёпотом: "А вот и шаааарик появляется", — AtatoraMatushka.

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

"Вспоминали тут с супругой прошлое, и на ум пришла история о прохождении какой-то там комиссии нашим первенцем, которому на тот момент было лет пять (то ли у психолога, то ли ещё у кого-то в том же направлении).

— Саша, если ты поднимешь одну ногу, что будет?

— Буду стоять на одной ноге.

— А если другую ногу?

— Буду сидеть.

— А если из-под тебя вытащить стул?

— Упаду и буду спать.

На что рассчитывала, на какие вопросы надеялась вопрошающая — не знаю, но финала с "буду спать" она явно не ожидала", — volchek1024.

"Дочь совсем была маленькой — только говорить недавно начала, когда её повели сдавать кровь из вены.

Заплакала, лишь когда вышла из кабинета и убрала со сгиба ватку, потому что в кабинете сидела, зажмурив глаза. Укол, наверное, сильно не почувствовала.

До сих пор перед глазами стоит дочь с окровавленной ваткой в руке, а в мозг впивается её крик: "Мать, она меня убила! Кровь оторвалась, мать!"

Это мне жена рассказала", — sergelektrik.

"Сегодня пошла вырывать зуб. Получилось так, что со мной был сын девяти лет. Пришли в поликлинику, сидим, ждём, когда вызовут. И тут мой любимый сынулька спрашивает, не боюсь ли я. Конечно, ответила честно, что боюсь. И далее сынок выдал:

— Мама, когда тебе будут вырывать зуб, ты только не кричи, а то мне за тебя будет стыдно", — oseledich.

"Мне было около пяти лет. В детском саду хорошо так влетела в раковину переносицей. В общем, надо делать рентген. На вопрос, а что это, собственно, такое, мать ответила, что сделают снимок черепа. Она имела ввиду, что сфотографируют. Я же поняла это буквально. Что с меня снимут череп, посмотрят его и вставят обратно 😁 Я даже представила себе конструкцию, которая будет поддерживать мою голову, мозг и всё остальное, пока врачи смотрят мой череп.

И я спокойно шла на эту процедуру! Мама же сказала, что всё ок, стандартный снимок!" Sweet.ae.

"Ходили на ЭКГ, ребёнку четыре года было, ложится спокойно, не двигается, всё хорошо, врач цепляет к нему, я не знаю, эти штучки по телу, он лежит спокойно и тут врач говорит: "Сейчас мы тебя в космос запустим". Ка-ак он ломанулся на выход с воплями: "Не хочу в космос!" Я стою и думаю: "Врач, ну на фига?!" Elionka.

Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

"Люблю вспоминать старую историю про то, как ребёнка еле успокоили перед рентгеном — мол, это не больно, а папа рядом встал, "поддержать морально". Папе выдали фартук свинцовый, и на вопрос ребёнка "Зачем?" он почему-то ляпнул: "Чтобы кровью не забрызгало", — ESych.

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Обложка ©

ТАСС / Шамуков Руслан

Сергей Трофимов
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