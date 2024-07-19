Почему часть ТЦ "Атриум" на Садовом кольце хотят снести, а его владельцы живут и платят налоги в США Столичные власти через суд требуют снести часть третьего и четвёртого этажа ТЦ "Атриум", которую считают самостроем. Постройки появились ещё при прежнем мэре Москвы. Как выяснил Life.ru, учредители ответчика живут в Лос-Анджелесе. 18 июля, 21:19 "Атриум" принадлежит наследникам ныне покойного долларового миллиардера из списка Forbes Михаила Рудяка. Коллаж © Life.ru Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julia.rudyak

Что хотят снести в "Атриуме"

Департамент имущества Москвы потребовал признать самостроем и демонтировать часть торгового центра "Атриум" на Земляном Валу у Курского вокзала. Из поданного в Арбитражный суд иска следует, что под угрозой сноса оказались антресоли третьего и четвёртого этажа плюс отдельное помещение на 2500 квадратов. Ответчиками выступают компания "Ингеоком-траст", управляющая "Атриумом", и фирма "Атрилэнд", владеющая несколькими помещениями внутри.

Четвёртый этаж "Атриума". Фото © atrium.su

К судебному спору в качестве третьих лиц привлечено четыре десятка арендаторов. Например, вызваны представители кинозалов Karo film и дистрибьютора кроксов Saboo (секции справа и слева на четвёртом этаже), сети "Читай-город", ресторанов "Вьеткафе", "Шоколадница", Torro Grill, "Ростик’с", магазинов Modi, Mezzatorre, Albion (секции справа, слева и по центру третьего этажа), бутиков Zarina, Love Republic, Henderson, Sneakerbox и Bootwood (секции справа и слева второго этажа), гастробистро Tehnikum, брендов Elisabetta Franchi, Pinko, Marella, Twinset Milano, Liu Jo, Furla, Tous, Samsung, мультибрендовых ретейлеров reStore:, "Рив Гош" и Sunlight (первый этаж).

Из материалов судебного дела. Фото © kad.arbitr.ru

Кто хозяева ТЦ "Атриум" и где они живут

"Атриум" принадлежит наследникам ныне покойного долларового миллиардера из списка Forbes Михаила Рудяка, уроженца Западной Украины и геолога по профессии. В советские времена Рудяк-старший был высокопоставленным сотрудником института "Гидропроект" и Министерства энергетики. Накануне перестройки он основал строительный кооператив "Ингеоком", который быстро вырос в бизнес-империю. Злые языки говорят, что способствовали тому личные связи Рудяка. Он дружил с бывшим столичным мэром Юрием Лужковым и занимал пост его советника на общественных началах. Похоже, что благодаря этой дружбе "Ингеоком" Рудяка получал крупнейшие городские проекты: проложил Лефортовский тоннель, снёс гостиницу "Москва", построил ряд станций метро, подземный комплекс "Москва-Сити", "Охотный Ряд" и "Атриум".

"Атриум" принадлежит наследникам ныне покойного долларового миллиардера из списка Forbes Михаила Рудяка. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

В 2007 году Михаил Рудяк скончался. Его наследники — вдова Маргарита, сыновья Александр и Эрнест, дочь Юлия — начали распродавать активы компании, к 2020 году у семьи остался из крупной нежилой недвижимости лишь "Атриум", и то потому что на торгово-развлекательный центр не нашлось покупателя. Так писали деловые СМИ. Управляется "Атриум" через фирму "Ингеоком-траст". Её учредители — члены семьи покойного Рудяка и Дмитрий Соколов, его давний партнёр. Доходов в 2023 году не было, зафиксирован убыток минус 4,6 млрд рублей.

Владельцы "Атриума". Фото © СПАРК

Возможно, такие показатели "Атриума" связаны с тем, что его владельцы прочно осели за границей.

Ещё в 90-х годах Михаил Рудяк перевёз семью в Соединённые Штаты. Судя по базам, у всей его родни есть ВНЖ этой страны. СМИ сообщали, что, когда он умер, его даже хотели похоронить в Бостоне, но не смогли доставить тело из России. Если верить телефонным справочникам, покойный, его супруга и дети жили в штате Массачусетс по адресам поместья на Вудвард-стрит в элитной деревне Вабан и выкупленного номера люкс в пятизвёздочном отеле Mandarin Oriental на одной из набережных Бостона. Эти семейные гнёзда уже проданы в сумме почти за $8 млн, все разъехались кто куда.





Похоже, что вдова Маргарита Рудяк занимает частный выкупленный за $3 млн пентхаус в пятизвёздочной гостинице Setai South Beach на пляже в Майами-Бич, штат Флорида. Она оформила на себя автомобили Bentley Continental, Audi Q7, Mitsubishi Lancer и Mercedes CL-класса. Недавно бросила занятия спортивными парными танцами. Её уровень был солидный, с партнёром-афроамериканцем они даже участвовали в чемпионате мира.

Дочь Юлия Рудяк вышла замуж за адвоката из солидной конторы в Филадельфии. Старший сын Александр Рудяк управлял зарегистрированной в Неваде "Корпорацией по улучшенной микробной добыче нефти" и первым среди членов семьи обзавёлся недвижимостью — купил за $1,7 млн дуплекс на берегу залива в Майами-Бич с четырьмя балконами, крышей с отдельным бассейном и сделанной под заказ королевской трёхместной кроватью. Младший сын Эрнест Рудяк — индивидуальный предприниматель из Лос-Анджелеса, проживающий в выкупленных за $1,7 млн меблированных апартаментах на 36-м этаже отеля Ritz Carlton Residences. Престарелые родители покойного Рудяка и его сестра пользуются большим домом стоимостью свыше $2 млн в Ньютоне, штат Массачусетс.

























На родине у семьи Рудяк может оставаться очень много жилой недвижимости. Апартаменты в реконструированном покойным отцом историческом особняке на Поварской улице около Арбата (300 млн рублей), царские хоромы в корпусе дореволюционной городской усадьбы и семь комнат в бывшем жилом доме работников МГБ СССР напротив "Атриума" (в сумме до 750 млн рублей), шестикомнатное жильё в элитном ЖК "Дом у Никитских Ворот" (300 млн рублей), трёхуровневая квартира в бывшем доходном доме в Басманном районе (до 70 млн рублей), трёшка у Новоспасского моста (50 млн рублей), особняки в рублёвских посёлках Лес и Успенское.

















Кто ещё будет отвечать за самострой в "Атриуме"

Вторым ответчиком по иску Департамента имущества Москвы будет компания "Атрилэнд", которая, судя по базе ЕГРН, владеет пятью тысячами квадратов на четвёртом этаже "Атриума". Доходов у фирмы нет, убытки за прошлый год превысили 100 миллионов рублей.

Учредителями "Атрилэнда" являются олигарх Андрей Бокарев, владеющий акциями Трансмашхолдинга и Кузбассразрезугля, ресторатор Валерий Мареев, развивающий франчайзи "Шоколадницы", "Бургер кинга" и "Чайхоны № 1", а также жена Максима Каганского — бывшего сотрудника МВД, занявшегося юрконсалтингом.

Нужно ли сносить часть "Атриума"? 0 Если там самострой, то нужно Нужно снести весь ТЦ "Атриум" — он выглядит уродливо Я не хожу в такие ТЦ, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров