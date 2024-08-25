6 иностранных песен, которым мы подпевали, не подозревая, насколько они пошлые
Песни нулевых, которые мы пели без раздумий, скрывали непристойные намёки. Life.ru показывает, какие хиты на самом деле были далеко не такими невинными.
Нулевые — время, когда мы беззаботно радовались каждому новому хиту, звучащему из радиоприёмников и телевизоров. Казалось, что вся музыка тех лет была о веселье, любви и молодости. Но вот прошло время, и теперь мы понимаем, что за лёгкими мелодиями и яркими клипами часто скрывались гораздо более откровенные намёки. Давайте вспомним шесть иностранных песен из нулевых, которые казались нам невинными, но на самом деле были далеко не такими.
Flo Rida — Whistle
Flo Rida: о чём на самом деле песня Whistle. Фото © Youtube / Flo Rida
«Можешь дунуть в мой свисток, малышка, просто сделай это, и я покажу тебе, как это делается»
На первый взгляд, Whistle кажется просто симпатичной песней с запоминающейся мелодией. Лёгкий летний трек, который так и манит подставить лицо ветру и наслаждаться моментом. Но если заглянуть в текст, то становится ясно — это далеко не просто песенка о свистке. Главный герой трека приглашает кого-то дунуть в его «свисток», и тут всё становится понятно даже без перевода.
Fergie — London Bridge
Fergie и её скрытый подтекст в London Bridge. Фото © Youtube / Fergie
«Почему, когда ты приходишь, мой Лондонский мост снова падает?»
London Bridge is falling down, falling down... — с этих слов начинается одна из самых известных детских песенок в английском языке. И вот Ферги использует эту мелодию в своей песне, что на первый взгляд кажется невинным и даже милым. Но как только начинается основной текст, все иллюзии рушатся. Лондонский мост у Ферги — это вовсе не знаменитая достопримечательность, а метафора для ног, которые «падают» (читай — раздвигаются) при виде симпатичного парня.
50 Cent — Candy Shop
Как 50 Cent заставил нас петь о конфетах, но не только. Фото © Youtube / 50 Cent
«Я возьму тебя в кондитерскую и дам тебе полизать мой леденец»
Ещё одна песня, в которую мы погружались с головой, представляя себя в волшебной кондитерской, полной сладостей и удовольствий. Candy Shop у 50 Cent стала настоящим гимном подростков, желающих чего-то запретного и в то же время заманчивого. Мы так часто напевали: I’ll take you to the candy shop, I’ll let you lick the lollipop — и думали о леденцах и конфетах. Но на самом деле «кондитерская» у 50 Cent — это не что иное, как символ интимной близости, а все эти «леденцы» — далеко не сладости.
Lady Gaga — Love Game
Lady Gaga и тайный смысл Love Game. Фото © Youtube / Lady Gaga
«Хочешь покататься на моем диско-шесте? Давай поиграем в любовную игру»
В далёком 2008-м Леди Гага уже начинала шокировать публику своими эпатажными нарядами и откровенными текстами. Love Game стала одним из таких хитов, который казался просто забавной песней о танцах на диско-шесте. Но в реальности всё было куда сложнее. Диско-шест в этой песне — это не что иное, как метафора для мужского достоинства, а игра в любовь — вовсе не невинные романтические отношения.
Shakira — Did It Again
Почему песня Шакиры Did It Again не о гостиницах. Фото © Youtube / Shakira
«Опять я попалась, сделала это снова, но знаю, что это было неправильно»
Шакира всегда казалась нам чем-то вроде ангела, если сравнивать с другими поп-дивами того времени. Её песни были энергичными, весёлыми, но не такими откровенными. Или так только казалось? Did It Again — одна из тех песен, которая на первый взгляд казалась просто историей о ночёвке в отеле. Но когда ты начинаешь понимать, о чём действительно поёт Шакира, становится ясно: это совсем не песня о гостиничных номерах и ночёвках с подружками. Это история о том, как ты снова поддаёшься искушению, хотя знаешь, что это не принесёт тебе ничего хорошего. Эротизм пронизывает и текст, и клип, и остаётся только удивляться, как мы этого не замечали раньше.
Kelis — Milkshake
Что скрывалось за коктейлем в Milkshake Келис. Фото © Youtube / iamkelis
«Мой милкшейк привлекает всех парней на мой двор»
Когда мы впервые услышали песню Milkshake от Келис, она сразу запомнилась своим весёлым и лёгким звучанием. Но стоит копнуть глубже, и становится ясно, что за этим милым образом скрывается совсем не детский подтекст. Milkshake в этой песне — это аллюзия на женскую грудь и сексуальную привлекательность. Келис поёт о том, как её «милкшейк» привлекает внимание парней и делает её особенной. Мы подпевали этим строчкам, даже не подозревая, что речь идёт о такой откровенной теме.
Вот такие вот сюрпризы поджидали нас в любимых песнях, которые мы так бездумно пели в детстве и юности. Сегодня, просматривая текст, мы можем посмеяться над своей наивностью, но тогда... Да, вот бы кто нам об этом раньше сказал.
Freepik / pikisuperstar © YouTube / Flo Rida, Lady Gaga