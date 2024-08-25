6 иностранных песен, которым мы подпевали, не подозревая, насколько они пошлые

Нулевые — время, когда мы беззаботно радовались каждому новому хиту, звучащему из радиоприёмников и телевизоров. Казалось, что вся музыка тех лет была о веселье, любви и молодости. Но вот прошло время, и теперь мы понимаем, что за лёгкими мелодиями и яркими клипами часто скрывались гораздо более откровенные намёки. Давайте вспомним шесть иностранных песен из нулевых, которые казались нам невинными, но на самом деле были далеко не такими.

Flo Rida — Whistle

Flo Rida: о чём на самом деле песня Whistle. Фото © Youtube / Flo Rida

«Можешь дунуть в мой свисток, малышка, просто сделай это, и я покажу тебе, как это делается» На первый взгляд, Whistle кажется просто симпатичной песней с запоминающейся мелодией. Лёгкий летний трек, который так и манит подставить лицо ветру и наслаждаться моментом. Но если заглянуть в текст, то становится ясно — это далеко не просто песенка о свистке. Главный герой трека приглашает кого-то дунуть в его «свисток», и тут всё становится понятно даже без перевода.

Fergie — London Bridge

Fergie и её скрытый подтекст в London Bridge. Фото © Youtube / Fergie

«Почему, когда ты приходишь, мой Лондонский мост снова падает?» London Bridge is falling down, falling down... — с этих слов начинается одна из самых известных детских песенок в английском языке. И вот Ферги использует эту мелодию в своей песне, что на первый взгляд кажется невинным и даже милым. Но как только начинается основной текст, все иллюзии рушатся. Лондонский мост у Ферги — это вовсе не знаменитая достопримечательность, а метафора для ног, которые «падают» (читай — раздвигаются) при виде симпатичного парня.

50 Cent — Candy Shop

Как 50 Cent заставил нас петь о конфетах, но не только. Фото © Youtube / 50 Cent

«Я возьму тебя в кондитерскую и дам тебе полизать мой леденец» Ещё одна песня, в которую мы погружались с головой, представляя себя в волшебной кондитерской, полной сладостей и удовольствий. Candy Shop у 50 Cent стала настоящим гимном подростков, желающих чего-то запретного и в то же время заманчивого. Мы так часто напевали: I’ll take you to the candy shop, I’ll let you lick the lollipop — и думали о леденцах и конфетах. Но на самом деле «кондитерская» у 50 Cent — это не что иное, как символ интимной близости, а все эти «леденцы» — далеко не сладости.

Lady Gaga — Love Game

Lady Gaga и тайный смысл Love Game. Фото © Youtube / Lady Gaga

«Хочешь покататься на моем диско-шесте? Давай поиграем в любовную игру» В далёком 2008-м Леди Гага уже начинала шокировать публику своими эпатажными нарядами и откровенными текстами. Love Game стала одним из таких хитов, который казался просто забавной песней о танцах на диско-шесте. Но в реальности всё было куда сложнее. Диско-шест в этой песне — это не что иное, как метафора для мужского достоинства, а игра в любовь — вовсе не невинные романтические отношения.

Shakira — Did It Again

Почему песня Шакиры Did It Again не о гостиницах. Фото © Youtube / Shakira

«Опять я попалась, сделала это снова, но знаю, что это было неправильно» Шакира всегда казалась нам чем-то вроде ангела, если сравнивать с другими поп-дивами того времени. Её песни были энергичными, весёлыми, но не такими откровенными. Или так только казалось? Did It Again — одна из тех песен, которая на первый взгляд казалась просто историей о ночёвке в отеле. Но когда ты начинаешь понимать, о чём действительно поёт Шакира, становится ясно: это совсем не песня о гостиничных номерах и ночёвках с подружками. Это история о том, как ты снова поддаёшься искушению, хотя знаешь, что это не принесёт тебе ничего хорошего. Эротизм пронизывает и текст, и клип, и остаётся только удивляться, как мы этого не замечали раньше.

Kelis — Milkshake

Что скрывалось за коктейлем в Milkshake Келис. Фото © Youtube / iamkelis

«Мой милкшейк привлекает всех парней на мой двор» Когда мы впервые услышали песню Milkshake от Келис, она сразу запомнилась своим весёлым и лёгким звучанием. Но стоит копнуть глубже, и становится ясно, что за этим милым образом скрывается совсем не детский подтекст. Milkshake в этой песне — это аллюзия на женскую грудь и сексуальную привлекательность. Келис поёт о том, как её «милкшейк» привлекает внимание парней и делает её особенной. Мы подпевали этим строчкам, даже не подозревая, что речь идёт о такой откровенной теме.