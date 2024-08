6 иностранных песен, которым мы подпевали, не подозревая, насколько они пошлые

London Bridge is falling down, falling down... — с этих слов начинается одна из самых известных детских песенок в английском языке. И вот Ферги использует эту мелодию в своей песне, что на первый взгляд кажется невинным и даже милым. Но как только начинается основной текст, все иллюзии рушатся. Лондонский мост у Ферги — это вовсе не знаменитая достопримечательность, а метафора для ног, которые «падают» (читай — раздвигаются) при виде симпатичного парня.

«Я возьму тебя в кондитерскую и дам тебе полизать мой леденец»

Ещё одна песня, в которую мы погружались с головой, представляя себя в волшебной кондитерской, полной сладостей и удовольствий. Candy Shop у 50 Cent стала настоящим гимном подростков, желающих чего-то запретного и в то же время заманчивого. Мы так часто напевали: I’ll take you to the candy shop, I’ll let you lick the lollipop — и думали о леденцах и конфетах. Но на самом деле «кондитерская» у 50 Cent — это не что иное, как символ интимной близости, а все эти «леденцы» — далеко не сладости.