Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 10:44

Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского в Кремле 3 сентября

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Все места на сольный концерт Михаила Шуфутинского в Кремлёвском дворце на 3 сентября оказались раскуплены. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты связывают такой интерес публики с символичной датой выступления. Организаторы предполагали высокий спрос, поэтому запланировали ещё одно шоу на следующей день, 4 сентября. Однако и туда приобрести билеты уже невозможно.

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»
Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»

Песня «3 сентября» Михаила Шуфутинского, написанная Игорем Крутым и Игорем Николаевым и впервые исполненная в 1993 году, стала одним из главных интернет-феноменов России, превратив обычную календарную дату в неофициальный праздник. Сама дата в песне была выбрана авторами случайно, просто из-за удачного совпадения с ритмом мелодии, и никакого реального события из жизни Шуфутинского за ней не стоит. Настоящую популярность композиция обрела спустя два десятилетия, в 2011 году, когда в соцсетях появился вирусный мем — фотография американского рэпера Рика Росса, которую подписали строкой из припева «Я календарь переверну…». Благодаря внешнему сходству и ироничному контрасту образов, шутка стала ежегодным ритуалом, а сам Шуфутинский позитивно относится к этой народной любви. Почему песня Шуфутинского сделала 3 сентября культовой датой и как появился ежегодный мем — рассказывали в большом материале Life.ru.

Третье сентября Шуфутинского: история песни, ставшей главным мемом сентября
Третье сентября Шуфутинского: история песни, ставшей главным мемом сентября

Ранее сообщалось, что Шуфутинский отказался от корпоратива 3 сентября, чтобы сосредоточиться на концерте в Кремлёвском дворце. По данным СМИ, 78-летний артист получил предложение выступить на частном мероприятии, но решил не совмещать его с большим сольником. Концерт пройдёт полностью вживую, поэтому певец намерен сохранить силы для основной сцены.

Больше новостей о звёздах, концертах и шоу-индустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Михаил Шуфутинский
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar