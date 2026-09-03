Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского в Кремле 3 сентября

Все места на сольный концерт Михаила Шуфутинского в Кремлёвском дворце на 3 сентября оказались раскуплены. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты связывают такой интерес публики с символичной датой выступления. Организаторы предполагали высокий спрос, поэтому запланировали ещё одно шоу на следующей день, 4 сентября. Однако и туда приобрести билеты уже невозможно.

Песня «3 сентября» Михаила Шуфутинского, написанная Игорем Крутым и Игорем Николаевым и впервые исполненная в 1993 году, стала одним из главных интернет-феноменов России, превратив обычную календарную дату в неофициальный праздник. Сама дата в песне была выбрана авторами случайно, просто из-за удачного совпадения с ритмом мелодии, и никакого реального события из жизни Шуфутинского за ней не стоит. Настоящую популярность композиция обрела спустя два десятилетия, в 2011 году, когда в соцсетях появился вирусный мем — фотография американского рэпера Рика Росса, которую подписали строкой из припева «Я календарь переверну…». Благодаря внешнему сходству и ироничному контрасту образов, шутка стала ежегодным ритуалом, а сам Шуфутинский позитивно относится к этой народной любви. Почему песня Шуфутинского сделала 3 сентября культовой датой и как появился ежегодный мем — рассказывали в большом материале Life.ru.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский отказался от корпоратива 3 сентября, чтобы сосредоточиться на концерте в Кремлёвском дворце. По данным СМИ, 78-летний артист получил предложение выступить на частном мероприятии, но решил не совмещать его с большим сольником. Концерт пройдёт полностью вживую, поэтому певец намерен сохранить силы для основной сцены.