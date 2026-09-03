Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»

Композитор и поэт Игорь Николаев зарегистрировал на своё имя товарный знак «Третье сентября» — тот самый, который давно ассоциируется с хитом Михаила Шуфутинского и ежегодными мемами про перевёрнутый календарь. Исключительное право будет действовать до 3 сентября 2032 года, следует из данных реестра товарных знаков.

Знак получил номер 1004723. Заявку Николаев подал символично — 3 сентября 2022 года, а государственная регистрация состоялась 5 марта 2024-го. Правообладателем указан сам Игорь Юрьевич Николаев.

Бренд зарегистрирован сразу по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг. Под названием «Третье сентября» можно, в частности, организовывать концерты, выпускать рекламу, оказывать гостиничные и ресторанные услуги, а также работать в ряде других направлений.

О намерении превратить известную дату в товарный знак стало известно ещё четыре года назад. Тогда сообщалось, что заявка охватывает классы № 35, 38, 41, 43 и 44, включая развлекательные и образовательные услуги, онлайн-сервисы и даже музыкотерапию.

Песня «Третье сентября» появилась в начале 1990-х: музыку написал Игорь Крутой, текст — Николаев, а исполнил композицию Михаил Шуфутинский. Спустя годы трек получил вторую жизнь в интернете и превратился в ежегодный мем, который возвращается в соцсети в начале каждой осени.

Право на словосочетание уже становилось препятствием для других желающих заработать на популярной дате. В 2025 году Life.ru писал о предпринимательнице из Кирова, которая подала заявку на выпуск алкоголя под брендом «Третье сентября». Тогда отмечалось, что права Николаева распространяются не на все категории товаров, поэтому вопрос зависел от конкретных классов регистрации.