Календарь перевернул, корпоратив отменил: Шуфутинский выступит в Кремле в знаковую дату

Михаил Шуфутинский отказался от частного выступления 3 сентября, чтобы сосредоточиться на концерте в Кремлёвском дворце. Об этом пишет KP.ru.

По данным издания, 78-летний артист получил предложение выступить на корпоративе, но решил не совмещать его с большим сольником. Концерт пройдёт полностью вживую, поэтому певец намерен сохранить силы для основной сцены.

Выступление Шуфутинского начнётся 3 сентября в 19:00 в Большом зале Кремлёвского дворца. На следующий день артист даст дополнительный концерт под названием «Я календарь перевернул».

Дата давно стала для певца особенной благодаря песне «Третье сентября». Композиция впервые прозвучала в 1993 году, а спустя год вошла в альбом «Гуляй, душа».

Музыку написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. По словам авторов, за датой не скрывается личная история: строчка о 3 сентября просто удачно легла на мелодию.

Ранее Life.ru рассказывал об американском особняке Шуфутинского. По данным SHOT, за десять лет певец потратил на содержание недвижимости более 30 миллионов рублей и уже несколько лет не может её продать.