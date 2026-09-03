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Опубликовано 3 сентября, 07:17

Календарь перевернул, корпоратив отменил: Шуфутинский выступит в Кремле в знаковую дату

Михаил Шуфутинский отказался от корпоратива 3 сентября ради концерта

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Михаил Шуфутинский отказался от частного выступления 3 сентября, чтобы сосредоточиться на концерте в Кремлёвском дворце. Об этом пишет KP.ru.

По данным издания, 78-летний артист получил предложение выступить на корпоративе, но решил не совмещать его с большим сольником. Концерт пройдёт полностью вживую, поэтому певец намерен сохранить силы для основной сцены.

Выступление Шуфутинского начнётся 3 сентября в 19:00 в Большом зале Кремлёвского дворца. На следующий день артист даст дополнительный концерт под названием «Я календарь перевернул».

Дата давно стала для певца особенной благодаря песне «Третье сентября». Композиция впервые прозвучала в 1993 году, а спустя год вошла в альбом «Гуляй, душа».

Музыку написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. По словам авторов, за датой не скрывается личная история: строчка о 3 сентября просто удачно легла на мелодию.

Третье сентября Шуфутинского: история песни, ставшей главным мемом сентября
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Ранее Life.ru рассказывал об американском особняке Шуфутинского. По данным SHOT, за десять лет певец потратил на содержание недвижимости более 30 миллионов рублей и уже несколько лет не может её продать.

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