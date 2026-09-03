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Регион
Опубликовано 3 сентября, 04:50

Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Содержание особняка в США обошлось Михаилу Шуфутинскому в сумму, превышающую тридцать миллионов рублей. При этом продать недвижимость певец не может уже на протяжении шести лет, сообщает SHOT.

  • Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
    Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
  • Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
    Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
  • Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
    Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
  • Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
    Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
  • Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT
    Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT

Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет. Фото © SHOT

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78-летний шансонье купил трёхэтажный дом на 630 квадратов в пригороде Филадельфии, районе Элкинс-Парк, в 2015 году. Внутри — 6 спален с ванными, три гостиные, две прачечные, подвал на 93 квадрата, лифт, гараж и т. д. Стоило роскошество $332 тысячи (по курсу тех лет ≈₽20 млн).

Позже Михаил Шуфутинский переехал в Россию, сменив американское гражданство на российское. В 2019-м он вложил десятки миллионов рублей в ремонт особняка и выставил его за 1,3 млн долларов, но продать так и не смог. Налоги на дом растут — ежегодно певец платит более 30 тысяч долларов, а за 10 лет отдал в казну США около 315 тысяч долларов.

В конце прошлого года Шуфутинский перенёс операцию, его госпитализировали с подозрением на онкологию, но он восстановился и вернулся к гастролям. Затраты на содержание американского дома певец может отбить за 7–10 корпоративов. Легендарный переворачиватель календаря берёт за выступление около 4,5 миллионов рублей.

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Алена Пенчугина
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