Редкий суперкар российского бизнесмена за 15 млн евро разбился в ДТП в Хорватии

Как можно заметить на фото с места аварии, у автомобиля повреждены левый борт и задняя часть, оторвано левое заднее колесо. ДТП произошло в тот момент, когда Pagani двигался по улице в колонне других суперкаров. Сообщается, что водители не пострадали.

По предварительной информации, разбитая машина принадлежит основателю российского тюнинг-ателье TopCar Олегу Егорову. Несколько дней назад он опубликовал фото серого Pagani Zonda Barchetta и сообщил о его подготовке к мероприятию Supercar Owners Circle в Загребе. Снимки автомобиля с тем же номером, что и у разбитого в ДТП экземпляра, опубликованы на странице Егорова в социальной сети с отметкой его аккаунта. По данным Top Gear, стоимость такого суперкара в 2018 году превышала 15 миллионов евро.