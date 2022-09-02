Редкий суперкар российского бизнесмена за 15 млн евро разбился в ДТП в Хорватии
Разбитый в результате ДТП в Хорватии суперкар Pagani Zonda Barchetta. Фото © Twitter / autoblog
В ДТП на территории Хорватии серьёзно пострадал один из трёх выпущенных суперкаров Pagani Zonda Barchetta. Дорогостоящий автомобиль врезался в проезжающий Ford Fiesta, сообщает Autoblog.nl.
Как можно заметить на фото с места аварии, у автомобиля повреждены левый борт и задняя часть, оторвано левое заднее колесо. ДТП произошло в тот момент, когда Pagani двигался по улице в колонне других суперкаров. Сообщается, что водители не пострадали.
По предварительной информации, разбитая машина принадлежит основателю российского тюнинг-ателье TopCar Олегу Егорову. Несколько дней назад он опубликовал фото серого Pagani Zonda Barchetta и сообщил о его подготовке к мероприятию Supercar Owners Circle в Загребе. Снимки автомобиля с тем же номером, что и у разбитого в ДТП экземпляра, опубликованы на странице Егорова в социальной сети с отметкой его аккаунта. По данным Top Gear, стоимость такого суперкара в 2018 году превышала 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что два люксовых автомобиля — Ferrari Portofino и Lexus — столкнулись на Симферопольском бульваре в Москве. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался. Лайф публиковал видео с места ДТП и показал момент аварии.