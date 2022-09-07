Политолог объяснил, в каком случае Россия выйдет из сделки по украинскому зерну

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко в беседе с Лайфом оценил вероятность отказа России от сделки по вывозу зерна с Украины.

Как напомнил эксперт, когда Россия соглашалась с зерновой сделкой, одно из условий было выдвинуто ООН. Отмечалось, что организация должна принять меры, чтобы снять западные ограничения, вводимые по экспорту российского зерна и удобрений. Данные обещания были даны со стороны генсека ООН, причём страны, которые вводили санкции, не высказывали каких-то возражений и не спорили, уточнил политолог.

"К сожалению, эта часть соглашений не выполняется. Происходит вывоз зерна сухогрузами с Украины, а часть, которая касается России, не выполняется", — указал собеседник Лайфа.

Кроме того, лозунгом этой сделки было и то, что и зерно, и другие продукты питания будут уходить в находящиеся на грани голода страны. Но, к сожалению, до недавнего времени все суда направлялись в развитые страны. Причём Оленченко отметил, что для западных партнёров вполне естественно пообещать, но действовать — лишь исходя из собственных интересов и выгоды.

"Если мы поставим некоторый срок и не будут выполнены те условия, которые мы поставили, то мы, соответственно, выйдем из этого соглашения", — заключил эксперт.