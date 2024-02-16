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16 февраля, 15:13

"Впавший в кому" в День всех влюблённых экс-участник "Дома-2" опроверг информацию о передозе

Звезда "Дома-2" Фаломин заявил, что не впадал в кому от передоза 14 февраля

Звезда телепроекта "Дом-2" Александр Фаломин опроверг информацию о том, что впадал в кому из-за передозировки наркотиков 14 февраля. В беседе с журналистами спортсмен и экс-участник известного шоу отметил, что ничего подобного с ним не случалось.

"Нет. Слава богу, всё хорошо", — сказал Фаломин "Газете.ru".

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Напомним, ранее сообщалось, что Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюблённых. В СМИ появилась информация о том, что у него диагностировали сильную передозировку наркотиков, а после госпитализации сразу подключили к ИВЛ.

Обложка ©

VK / Марина Ткачёва

Александра Мышляева
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