"Впавший в кому" в День всех влюблённых экс-участник "Дома-2" опроверг информацию о передозе

Звезда телепроекта "Дом-2" Александр Фаломин опроверг информацию о том, что впадал в кому из-за передозировки наркотиков 14 февраля. В беседе с журналистами спортсмен и экс-участник известного шоу отметил, что ничего подобного с ним не случалось.

"Нет. Слава богу, всё хорошо", — сказал Фаломин "Газете.ru".