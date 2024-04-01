СК проверит Манижу на оправдание терроризма из-за поста о теракте в "Крокусе"
Певица Манижа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manizha
Следственный комитет России проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма после публикации поста о теракте в "Крокус сити холле". Об этом пишет Mash.
По данным телеграм-канала, видеообращение певицы не оценил соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследия Александр Карабанов. Он отправил обращение главе СК Александру Бастрыкину, где попросил проверить уехавшую из России артистку. Общественник призвал наказать Манижу, если экспертиза увидит оправдание терроризма.
Напомним, вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников.