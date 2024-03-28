Под Магаданом задержали пенсионера за поддержку теракта в "Крокусе"

Полицейские задержали 75-летнего жителя посёлка Ола в Магаданской области, который в мессенджере написал пост с одобрением теракта в "Крокусе". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Полиция Колымы

"75-летний житель посёлка Ола разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершённый террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан", — указано в сообщении.