Под Магаданом задержали пенсионера за поддержку теракта в "Крокусе"
Полицейские задержали 75-летнего жителя посёлка Ола в Магаданской области, который в мессенджере написал пост с одобрением теракта в "Крокусе". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Полиция Колымы
"75-летний житель посёлка Ола разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершённый террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан", — указано в сообщении.
Представитель ведомства в беседе с РИА "Новости" заявил, что речь идёт о совершённом теракте в подмосковном "Крокус сити холле". В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Задержанный признался, что раскаивается в содеянном и сожалеет о сказанных словах.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они двигались в сторону Украины. По последним сведениям, погибло 143 человека, ещё 360 пострадало. Уже 24-го всех нападавших заключили под стражу, а позднее следствие пролило свет на роль других фигурантов. Так, на следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников террористов, а 26 марта — ещё одного, сдавшего квартиру главарю террористов. В Кремле заявили, что расследование продолжается, но официальных версий по теракту ещё не выдвигалось.
Telegram / Полиция Колымы